女優の高畑充希（33）が27日に都内で行われた、映画「秒速5センチメートル」（10月10日公開、監督奥山由之）の完成報告会に出席。夫で俳優の岡田将生（35）との第1子妊娠発表後、初の公の場となった。

主人公・遠野貴樹の18年間にわたる人生の旅を幼少期、高校生、社会人3つの時代で描いた新海誠監督の同名アニメーション作品を実写化した同作。新海監督作品で初の実写化となる。

高畑は、ブラックでまとめたミニ丈の衣装で登場。ピンク色の靴下をワンポイントに、スラリとした美脚を披露した。

作品にちなみ、「これからも大切にしていきたい思い出」を聞かれ、地元・大阪の劇場の「エレベーターの匂いが忘れられない」と回答。ミュージカルに憧れ芸能界入りした14歳の頃から幾度となく嗅いできた匂いだが、「別にいい匂いとかでもないんですけど、なんか劇場に上がっていく、エレベーターの匂いっていうのが、その14歳の時から今まで、“この匂いだ！”と思う」という。

思い出は「絵で残ってることもあるけど、結構匂いとか、空気みたいなものを覚えてる事が結構多いな」としみじみ。「映画の匂いが感じられないけど、匂いで覚えてる事とかあるかなと思います」とした。

高畑は昨年11月に俳優の岡田将生と結婚を発表。今年7月には、第1子妊娠を明かしていた。26日に自身のSNSで芸能活動20周年記念プロジェクトを発表。「気持ち的には走り出したいほど興奮していますが、妊婦なのでゆっくりやります笑 お付き合いいただけると嬉しいです」とつづっていた。