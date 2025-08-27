元NGT48の中井りか（28）が26日配信のABEMA「愛のハイエナ4」にゲスト出演。夫への独自のルールについて語る場面があった。

中井は24年3月31日に結婚を発表。テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が秋元康氏とともに手掛けたテレビ東京のバラエティー番組「青春高校3年C組」で、演出を担当していた三宅優樹ディレクターが相手だと佐久間氏によって明かされており、同氏は「テレビマンで一番イケメン。ほぼB’ｚの稲葉（浩志）さんです」とイケメンだと証言。今年1月に第1子が誕生した。

スタジオトークではさらば青春の光・森田哲矢が「夫にめっちゃ厳しいんでしょ？」と質問すると、中井はイラッとした表情を見せて「（夫が）そんな事を言ってました？裏で悪口言われてるのかと」と返答した。

ニューヨーク・屋敷裕政が「帰ってこないと絶対ダメとか？飲み会に女性がおったらあかんとか？」と聞くと、中井は「それはそうですね」と肯定した上で「（飲み会では）隣にいたらダメですね。“誰か1人挟め“って」と説明した。

さらに「夜21時〜23時の間に子どもをお風呂に入れたいので、それまでに帰ってこないんだったら“朝9時まで帰宅するな”と言ってます」と独自のルールを明かした。

しかし共演者たちは「それはラッキーやで！」「それはいい条件だな」など意外な反応を示した。

最後に中井は「今は愛情がないので、どうでもいいです」と素直な心境を吐露して、この話題を締めた。