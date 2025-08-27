¸µNMB48Ê¡ËÜ°¦ºÚ¡¡Âè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¡Ö¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¡×¡Ö¹¬¤»¤¹¤®¤ë¤ª»º¡×3·î¤Ë·ëº§¡õÇ¥¿±È¯É½
¡¡¸µNMB48¡¢¸µµÈËÜ¿·´î·àºÂ°÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡ËÜ°¦ºÚ¡Ê32¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÆüÌµ»öÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬»Ø¤Î°®¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÀèÀ¸¡¢½õ»º»Õ¤µ¤ó¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Î¶¨ÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤âÎ©¤Á²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤â¥Ñ¥Ñ¤¬¤¯¤ë¤Þ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿Æ¹§¹Ôbaby¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ËË«¤á¤é¤ì¤Æ¤¿¡Á¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ª»º¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¥É¥¥É¥¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¤â¤¢¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é½Ð»º¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Î¤¢¤Î´¶Æ°¤Ï°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤ä¤Ê¤¢¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¥Ð¡¼¥¹¥×¥é¥ó¤âÁ´¤Æ³ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤Ø¤½¤Î½ï¤âÃ¶Æá¤µ¤ó¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤¹¤®¤ë¤ª»º¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Å·»È¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤Æ2¿Í¤·¤Æ¥á¥í¥á¥í¡£ÂçÊÑ¤ä¤±¤É¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢ËèÆü³Ú¤·¤¤¤·Ìþ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Ã¡×¤ÈÂè1»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÆø¤ä¤«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ðºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Í¡£3¿Í²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤òº£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡ËÜ¤Ï3·î25Æü¤Ë·ëº§¤ÈÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£