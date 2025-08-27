元NMB48福本愛菜、第1子出産を発表 小さな「天使くん」写真とともに報告 3月に結婚・妊娠を明らかに
元NMB48でタレントの福本愛菜（32）が27日、自身のSNSを更新し、第1子出産を公表した。
【写真】小さな「天使くん」をちら見せした福本愛菜
「先日無事第一子を出産いたしました」と報告。「生まれた瞬間のあの感動は一生の宝物やなあ」とハートマークいっぱいで喜びを表現して「元気いっぱいで生まれてきてくれた天使くんよくがんばったね」「ありがとう」と感謝。
小さな赤ちゃんの写真を添え「天使で可愛すぎて」とも表現し、「3人家族になった私たちを今後ともよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
福本は、奈良県出身。アイドルグループNMB48・チームNのメンバー。第1期オーディションに合格。愛称は“あいにゃん”。13年にNMB48を卒業。その後、よしもとクリエイティブ・エージェンシーへ移籍。吉本新喜劇研究生として活動。19年に吉本新喜劇研究系卒業し、タレントとして活動中。2025年3月25日に、結婚と妊娠を発表していた。
