女優の宮崎あおい（39）が27日に都内で行われた、映画「秒速5センチメートル」（10月10日公開、監督奥山由之）の完成報告会に出席。役づくりで日焼けしたことを明かした。

主人公・遠野貴樹（松村北斗）の18年間にわたる人生の旅を幼少期、高校生、社会人3つの時代で描いた新海誠監督の同名アニメーション作品を実写化した同作。新海監督作品で初の実写化となる。

宮崎は、遠野が通う高校の教員を務める輿水美鳥を演じた。東京、種子島で行われた撮影。「種子島がもう最高すぎて、本当に楽しかった」と振り返る。

撮影入りする前に奥山監督から「ちょっと黒くしてくれたら嬉しいな」とリクエストを受け「もちろん！」と承諾。「日焼けして種子島に向かった」という。

主人公に思いを寄せる澄田花苗を演じる森七菜とは、姉妹役で「森さんも同じように黒くなってて、2人とも黒い肌が混ざり合った感じが種子島とすごくマッチしていた。自然に助けられながら、癒されながらだった」と回顧。

森とともに、島ではサーフィンの練習も行った。ホテルから海の波を見たら「今日の波もいいな…」と思いにふけるほど、役に入り込み、「一人でボート漕いで、海に入ったりしていた」と語った。