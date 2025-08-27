『a-nation 2025』2日間の熱狂をYouTubeで無料ライブ配信決定【タイムテーブルあり】
8月30日、31日の2日間にわたり東京・味の素スタジアムで開催される音楽フェスティバル『a-nation 2025』が、公式YouTubeチャンネルにて無料ライブ配信されることが決定した。
【画像】ヘッドライナーはXGと浜崎あゆみ！『a-nation 2025』2日間のタイムテーブル
今年も多彩なアーティストが集結し、2日間にわたって『a-nation』ならではのライブパフォーマンスが繰り広げられる。ライブ配信では、臨場感あふれるステージの模様をリアルタイムで楽しむことができる。
誰でも無料で視聴できるが、リピート配信やアーカイブ配信は予定されていない。また、配信アーティストや配信時間は変更になる場合があり、アーティストによっては演出の都合上、一部のみの配信となる場合がある。
■8月30日（土）Day1 タイムテーブル
12:25 PG（OPENING ACT）
12:40 輝叶（OPENING ACT）
13:00 Novelbright
13:30 MAX
13:55 ANA MENA
14:30 MAZZEL
15:10 TREASURE
15:50 Girls2（SHOOTING ACT）
16:05 三浦大知
16:45 NiziU
17:15 I Don’t Like Mondays.（SHOOTING ACT）
17:35 YEJI
17:55 美麗 -Bi-ray-（SHOOTING ACT）
18:10 ZICO
18:55 平井 大
19:40 XG（HEADLINER）
終演予定 20:40
■8月31日（日）Day2 タイムテーブル
12:25 cosmosy（OPENING ACT）
12:40 PG（OPENING ACT）
13:00 GENIC
13:15 ONE OR EIGHT
13:30 超ときめき宣伝部
13:55 NEXZ
14:20 NCT WISH
15:00 THE RAMPAGE
15:30 SHOW-WA ＆ MATSURI（SHOOTING ACT）
15:45 GENERATIONS
16:30 Da-iCE
17:10 HIKKA（SHOOTING ACT）
17:30 TRF
18:45 Hey! Say! JUMP
19:40 浜崎あゆみ（HEADLINER）
20:40 SPECIAL LINEUP
終演予定 20:50
【画像】ヘッドライナーはXGと浜崎あゆみ！『a-nation 2025』2日間のタイムテーブル
今年も多彩なアーティストが集結し、2日間にわたって『a-nation』ならではのライブパフォーマンスが繰り広げられる。ライブ配信では、臨場感あふれるステージの模様をリアルタイムで楽しむことができる。
■8月30日（土）Day1 タイムテーブル
12:25 PG（OPENING ACT）
12:40 輝叶（OPENING ACT）
13:00 Novelbright
13:30 MAX
13:55 ANA MENA
14:30 MAZZEL
15:10 TREASURE
15:50 Girls2（SHOOTING ACT）
16:05 三浦大知
16:45 NiziU
17:15 I Don’t Like Mondays.（SHOOTING ACT）
17:35 YEJI
17:55 美麗 -Bi-ray-（SHOOTING ACT）
18:10 ZICO
18:55 平井 大
19:40 XG（HEADLINER）
終演予定 20:40
■8月31日（日）Day2 タイムテーブル
12:25 cosmosy（OPENING ACT）
12:40 PG（OPENING ACT）
13:00 GENIC
13:15 ONE OR EIGHT
13:30 超ときめき宣伝部
13:55 NEXZ
14:20 NCT WISH
15:00 THE RAMPAGE
15:30 SHOW-WA ＆ MATSURI（SHOOTING ACT）
15:45 GENERATIONS
16:30 Da-iCE
17:10 HIKKA（SHOOTING ACT）
17:30 TRF
18:45 Hey! Say! JUMP
19:40 浜崎あゆみ（HEADLINER）
20:40 SPECIAL LINEUP
終演予定 20:50