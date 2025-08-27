『a-nation 2025』2日間の熱狂をYouTubeで無料ライブ配信決定

　8月30日、31日の2日間にわたり東京・味の素スタジアムで開催される音楽フェスティバル『a-nation 2025』が、公式YouTubeチャンネルにて無料ライブ配信されることが決定した。

【画像】ヘッドライナーはXGと浜崎あゆみ！『a-nation 2025』2日間のタイムテーブル

　今年も多彩なアーティストが集結し、2日間にわたって『a-nation』ならではのライブパフォーマンスが繰り広げられる。ライブ配信では、臨場感あふれるステージの模様をリアルタイムで楽しむことができる。

　誰でも無料で視聴できるが、リピート配信やアーカイブ配信は予定されていない。また、配信アーティストや配信時間は変更になる場合があり、アーティストによっては演出の都合上、一部のみの配信となる場合がある。

■8月30日（土）Day1　タイムテーブル
12:25　PG（OPENING ACT）
12:40　輝叶（OPENING ACT）
13:00　Novelbright
13:30　MAX
13:55　ANA MENA
14:30　MAZZEL
15:10　TREASURE
15:50　Girls2（SHOOTING ACT）
16:05　三浦大知
16:45　NiziU
17:15　I Don’t Like Mondays.（SHOOTING ACT）
17:35　YEJI
17:55　美麗 -Bi-ray-（SHOOTING ACT）
18:10　ZICO
18:55　平井 大
19:40　XG（HEADLINER）
終演予定　20:40

■8月31日（日）Day2　タイムテーブル
12:25　cosmosy（OPENING ACT）
12:40　PG（OPENING ACT）
13:00　GENIC
13:15　ONE OR EIGHT
13:30　超ときめき宣伝部
13:55　NEXZ
14:20　NCT WISH
15:00　THE RAMPAGE
15:30　SHOW-WA ＆ MATSURI（SHOOTING ACT）
15:45　GENERATIONS
16:30　Da-iCE
17:10　HIKKA（SHOOTING ACT）
17:30　TRF
18:45　Hey! Say! JUMP
19:40　浜崎あゆみ（HEADLINER）
20:40　SPECIAL LINEUP
終演予定　20:50