27日、東京地検特捜部が日本維新の会、石井章参議院議員の事務所などに家宅捜索に入りました。勤務実態がない人物を公設秘書として届け出て、国から給与をだましとった疑いがもたれています。

2009年、旧民主党から“国政進出”。日本維新の会、石井章参議院議員（68）。

関係者によると、勤務実態がない人物を公設秘書として届け出て、国から給与をだましとった疑いが持たれています。

東京地検特捜部が27日、強制捜査に乗り出しました。

家宅捜索を受けたのは、参議院議員会館にある石井議員の事務所、茨城県取手市の地元事務所。

記者

「東京地検特捜部の係官2名が段ボールを持ち事務所に入った」

そして、石井議員の自宅です。

公設秘書の給与をめぐる資金の流れなど、実態解明を進めるものとみられます。

そもそも公設秘書とは、給与が国費で負担される秘書のこと。税金から給与が支払われています。国会議員1人につき3人まで雇用できますが、石井議員は勤務実態がない人物を公設秘書として届け出て、その分の給与をだましとったとみられています。

この疑惑を受け、日本維新の会の中司幹事長は…。

日本維新の会 中司宏幹事長

「新体制でしっかりやっていこうという時期なので、非常に残念な思い。これが事実であればあってはならないことであり、こうした事態を招いたことにつきまして、みなさんにお詫（わ）びを申し上げたい」

事実関係を把握して、捜査に協力したいということです。