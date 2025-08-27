¡Úµð¿Í¡ÛËÙÆâ¹±É×»á¡¡ÀÖÀ±Í¥»Ö¤ÎËõ¾Ã¡õÆó·³ºÆÄ´À°¤òµ¿Ìä»ë¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬°é¤¿¤Ê¤¤°ì°ø¡×
¡¡µð¿Í¤Ç´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤ÎËÙÆâ¹±É×»á¡Ê£·£·¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¿·µ¬Åê¹Æ¡££²£µÆü¤ËÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Î°ì·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤¿¸½¾ì¼óÇ¾¿Ø¤ÎÈ½ÃÇ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡Ö¸Í¶¿¤ÈÀÖÀ±¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º£²£¶Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç£·²ó£¹°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Çº£µ¨£¸ÇÔÌÜ¡Ê£³¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¸Í¶¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö°¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¼çÂÎ¤«¤é¿¿¤ÃÄ¾¤°¼çÂÎ¤ËÁÈ¤ß´¹¤¨Êý¸þÀ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éºòÆü¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¼¡²ó¤Î²ÝÂê¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤À¤Ê¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢£²£´Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç£µ²ó£¶°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤Ç£¹ÇÔÌÜ¡Ê£¶¾¡¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÖÀ±¤À¤Ã¤¿¡£Íâ£²£µÆü¤«¤éÆó·³ºÆÄ´À°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÙÆâ»á¤Ï¡ÖÈà¤Ï²¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â°¤¤¤±¤É¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤ß¡Ö¹Ô¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²¾¤Ë¥Ð¥Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¡²¼¤ÇµÙ¤Þ¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æº£¤Î¾õÂÖ¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤ë¡¡¾è¤ê±Û¤¨¤µ¤»¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡£ÀèÈ¯¤ò£±Ç¯¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡¡ÂÎ¤Ç³Ð¤¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤À¤è¡£ÀèÈ¯¤ä¤ëÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¤Ð¥ê¥ê¡¼¥Õ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡££±·³¤ËÂÓÆ±¤µ¤»·Ð¸³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÖÀ±¤Ï³«Ëë¤«¤éÀèÈ¯¤È¤·¤Æ£²£±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¶£°¤ÎÀ®ÀÓ¡£¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤¿¤é£²·³¹Ô¤¤À¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¡¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÍî¤È¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¿´¾ð¤ò¤¯¤ß¼è¤ê¡ÖÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Í¤êÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤¤è¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Îµð¿Í¤Ë¤½¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Ê¡£¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¡²¼¤ËÍî¤È¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¾å¤²¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÁª¼ê¤Ë¡¡¤ä¤ì¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Á¤ó¤È½ÐÍè¾å¤¬¤ëÁ°¤ËÅê¤²¤µ¤»¤Á¤ã¤¦¤È¡¡¾®¤µ¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤³¤ÎÏ¢º¿¤¬º£¡¡µð¿Í¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬°é¤¿¤Ê¤¤°ì°ø¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È°éÀ®Á´ÂÎ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤À¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¡¤½¤ÎÇ¯¤ÇÀèÈ¯¤ò¤ä¤é¤»¤ë¤Ê¤é¡¡¤½¤ÎÂÎÎÏ¤ò¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤±¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¡£¼ó°Ìºå¿À¤È£±£´¥²¡¼¥àº¹¡¡¾¡¤Ä¤³¤È¤òÄü¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤±¤É¡¡Áª¼ê¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¾¯¤·¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡×
¡¡¸½¾ì¤Ë¤Ï¸½¾ì¤Î¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÁ¼ÃÖ¤À¤¬¡¢ËÙÆâ»á¤Ï¤¤¤Þ¤¤¤Áç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£