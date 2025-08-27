『アマガミSS』15周年記念イベント詳細発表 千葉県銚子市めぐるツアー付きチケット価格8.5万円
アニメ『アマガミSS』15周年記念イベントの詳細が発表された。12月28日にパシフィコ横浜で開催される。
追加情報として「アマガミSS」「アマガミSS+ plus」の主題歌を担当したazusaの出演が決定。イベントでの主題歌歌唱が行われる。さらに『アマガミ』開発者・高山箕犀氏監修の書き下ろしモノローグ朗読劇も行われる。
こちらは第一部・第二部で披露されるヒロインが異なる予定となっている。なお特典付きチケットではこの朗読劇の台本が特典としてついてくることが決定した。
そして「アマガミSS」の作品舞台となった千葉県銚子市をめぐる「スペシャルツアー付きチケット」の販売も決定。こちらはイベント前日に銚子市を観光、翌日イベント2公演を観覧できるチケットとなっている。
■イベント概要
イベント名：TVアニメ「アマガミSS」15周年記念イベント
【日時】
2025年12月28日(日)
第一部 開場：13時15分／開演：14時00分
第二部 開場：17時15分／開演：18時00分
【会場】
パシフィコ横浜会議センター メインホール
【出演キャスト／アーティスト】
名塚佳織(絢辻詞役)
新谷良子(桜井梨穂子役)
佐藤利奈(棚町薫役)
今野宏美(中多紗江役)、
ゆかな(七咲逢役)
伊藤静(森島はるか役)
門脇舞以(上崎裡沙役)
阿澄佳奈(橘美也役)
azusa
【イベント内容】
・キャストトーク
・azusa 主題歌歌唱
・ヒロインモノローグ朗読劇
各ヒロイン＆美也が「横浜」をテーマに高山箕犀監修の書き下ろしモノローグ朗読劇を予定
第一部 絢辻詞編・中多紗江編・森島はるか編・上崎裡沙
第二部 桜井梨穂子編・棚町薫編・七咲逢編・橘美也
※第一部と第二部でキャラクターに違いがあります
【チケット価格】
特典付きチケット 11,000円（税込）
通常チケット 9,350円（税込）
※特典は当日披露する朗読劇の台本を予定しています
第一部は絢辻詞編・中多紗江編・森島はるか編・上崎裡沙
第二部は桜井梨穂子編・棚町薫編・七咲逢編・橘美也 の朗読台本をお渡し予定です
※特典は会場のみでお渡しとなります。ご来場されなかった場合などによる後日のお渡しはできません。
※全席指定
※お一人さま4枚まで、各公演でお申し込みいただけます。
☆TVアニメ「アマガミSS」15周年記念イベント「スペシャルツアー付きチケット」情報
旅行期間 2025年12月27日(土)〜12月28日(日)
金額 85,000円(大人お1人様・税込)
受付期間 8月27日19時00分〜2025年9月3日23時59分まで
当選発表 9月8日12時ごろに当選した方へメールをお送りします。
ご入金 当選メールに振込先が記載されております。振込確認後、参加確定のメールをお送りします。
ツアーチケットの内容
・TVアニメ「アマガミSS」15周年記念イベントの「第一部」・「第二部」2公演の特典付きチケットを用意。さらに座席は前方エリア確約になります
・イベントグッズ購入優先権
※当日販売予定のイベントグッズを優先で購入できます。詳細は後日発表いたします
・銚子市内2食付き宿泊（12月27日泊）
・夕食は郷土料理・きみ野（銚子市本城町）
・ツアー特典グッズプレゼント（後日公開）
