Amazon（アマゾン）では、2025年8月22日（金）9時から8月28日（木）23時59分まで｢Fashionx秋のお出かけタイムセール祭り｣を開催中。

現在、ノートPCのポートを増設し、USBメモリなどの外部ストレージ接続やデータ転送にも便利なUGREEN（ユーグリーン）の「Revodok 105 5-in-1 USB-Cハブ」がお得に登場しています。

UGREEN Revodok 105 USB C ハブ 5-IN-1 HDMI 出力USB ハブ Type-C 100W PD急速充電 1USB3.0 2USB2.0ポート 5Gbps超高速データ転送用 スリムハブ 4K@30Hz Window/MacOS/linux/IOS/Androidシステム対応 Mac Pro/Air/iPad Proなど対応 1,331円 （33%オフ） Amazonで見る PR PR

スリム設計ながら5ポート同時拡張できる、UGREENの「Revodok 105 5-in-1 USB-Cハブ」が33％オフの大特価！

ノートPCのポートを増設し、USBメモリなどの外部ストレージ接続やデータ転送にも便利なUGREEN（ユーグリーン）の「Revodok 105 5-in-1 USB-Cハブ」が33％オフの大特価で販売中です。

最新のノートPCは軽量化の代償としてポート数が少なく、周辺機器を接続する際に不便を感じることもあります。UGREENの「Revodok 105 5-in-1 USB-Cハブ」は、スリム設計ながらUSB-A×3ポート、USB-C×1ポート、HDMI×1ポートの合計5ポートを備えたUSB-Cハブ。

これ1つで外付けSSDやキーボード、マウス、モニターなどを同時に接続でき、作業環境を一気に拡張できます。持ち歩きやすいコンパクト設計は、リモートワークや出張先でも重宝。バッグに入れておいてもかさばらず、必要なときにサッと取り出せるのもポイントです。

100W急速充電と4K映像出力に対応しているのも魅力

「Revodok 105 5-in-1 USB-Cハブ」の強みは、拡張性だけではありません。

PD100W対応のUSB-Cポートを搭載しているため、ハブを経由しながらもノートPCへ急速充電が可能。高出力なので、消費電力の大きいMacBook Proでも安心して使えます。

さらに、最大4K@30HzのHDMI出力に対応。外部ディスプレイに高解像度映像を映し出せるので、プレゼンや動画編集、映画視聴などにも活躍します。

加えて、USB-A 3.0ポートは最大5Gbpsの高速データ転送に対応しており、大容量ファイルもストレスなくやり取りできます。

コンパクトなボディに多機能を詰め込んだ、UGREENの「Revodok 105 5-in-1 USB-Cハブ」。モバイルワーカーはもちろん、自宅のデスク環境を整理したい人にとっても“必携の拡張ガジェット”になりそうです。

なお、上記の表示価格は2025年8月27日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

