努力と“絆”でハンディ克服…甲子園で大活躍した左手の指ない外野手 中学時代に明かしていた『握り替え』のきっかけ
左手の指がないハンディを乗り越え、甲子園で大活躍した県立岐阜商業の横山温大(よこやま・はると)選手。ふるさとに戻った横山選手に密着すると、そこには家族や恩師などとの強い“絆”がありました。
■久しぶりの“ふるさと”へ 支え続けた家族との“絆”
甲子園ベスト4に輝いた県岐商の選手たちが8月22日、地元に“凱旋”しました。多くの生徒らの出迎えを受け、バスを降りた横山選手が向かったのは、母親の尚美さんのもとでした。
横山選手：
「ここまで支えてくれてありがとうございます」
母・尚美さん：
「お疲れさま。プレッシャーもあったと思うけど、よく頑張りました」
横山選手は、家族や恩師、仲間たちに支えられ、ハンディを乗り越えてきました。
横山選手：
「こうやってハンディがあっても、他の人に負けないくらいできるんだぞ」
2007年、3人きょうだいの末っ子として誕生した横山選手は、生まれつき左手の指がありません。先天性で原因は分かりません。
父・直樹さん（2022年）：
「そりゃショックというか、本人が一番苦しむのであろうと思っていたので」
母・尚美さん（2022年）：
「幼稚園の年中か年長くらいの時に、『小学校に行ってもこのままなの？』と言った時もありました」
両親は、生まれた子供の名前にある思いを込めました。
母・尚美さん（2022年）：
「私が名付けたんですけど、『温』という字は、温かい、優しい、柔らかいイメージがあるのと、上の子（昂大さん）も『大』が付くので、大を付けたかった」
5歳の時に、野球をしていたお兄ちゃんとお姉ちゃんに憧れ、バットを振り始めました。
小学3年生になると、スポーツ少年団に入団します。
横山選手（当時10歳）：
「僕の将来の夢は野球選手です。もっと野球の練習を毎日やって、みんなから憧れられる選手になりたいです」
当時は義手をつけてピッチャーをしていましたが、ボールを取るのが難しく断念しました。今後の野球人生を見据えての決断でした。
中学生になると、愛知江南ボーイズに所属し、ピッチャーと外野手の“二刀流”に挑みました。
Q.なんでグローブが2つある？
横山選手（当時中学3年生）：
「ピッチャーやる時は左手にはめてそのまま捕るんですけど、外野やる時は左手だとつかめないので、右手でつかんで握り替えている」
甲子園でも話題となったグローブの“握り替え”の原点です。
横山選手（当時中学3年生）：
「他の子と違うけど、違うって自分では思っていないので。手が不自由だけど、それをハンディとしない。逆に武器にして」
そんな横山選手の中学時代の思いは…。
横山選手（当時中学3年生）：
「甲子園に出たいです。自分も甲子園で活躍してみたい」
母・尚美さん（2022年）：
「甲子園に行きたいという気持ちがあるみたいで。主力で出られるように頑張ってもらいたい」
お父さんと一緒にバッティング練習をして、お母さんにも大好物の手作りカレーライスを作ってもらうなど、両親に支えられてきました。
■『バッターで勝負をしたい』監督を驚かせた“決断”
中学卒業後は、強豪・県立岐阜商業高校の門を叩きました。ピッチャーに専念したものの、二軍にあたるBチームの手伝いをする日々が続きます。
横山選手は高校1年生の11月、「大きな決断」をしました。当時の監督だった鍛治舎巧さんに、こんなメッセージを送っていました。
前監督の鍛治舎巧さん：
「『夜分すみません。ピッチャーをやっていましたけども、とてもこのままじゃベンチに入れない。だから僕はバッターで勝負をしたい。バッターというのは、ピッチャー以上にハンディは大きいだろうけど、自信がある。バッターで勝負させてください』というメールが来たんですよ。相当な決意だなと思って、『いいよ！それならがんばれ！』とメールを返した」
ピッチャーから、外野手一本で勝負することを決意しました。すると…。
前監督の鍛治舎巧さん：
「『あの左バッター誰？』って聞いたら『横山です』って言うので、びっくりして、すごいスイングしているんですよ」
高校3年の夏、横山選手は藤井潤作新監督から、レギュラーである背番号9を託されました。
その原動力となったのは、母・尚美さんのある思いでした。
母・尚美さん：
「本人にもやっぱり、みんなと一緒の体に産んであげられなかったというのは、申し訳ないなと思っていたので」
横山選手：
「両親にそういう気持ちにさせたくないなと思って、自分でその分頑張って、それを武器として逆に個性として、そういう体に生まれてきたんだよなっていうことを思って、プラスに捉えてやるようになりました」
横山選手がこう話していることを聞いた母親は…。
母・尚美さん：
「本当ですか？そんなこと言ってた？」
ハンディを乗り越えるために人一倍練習を重ね、右手には大きなマメができています。
横山選手：
「右腕一本ですけど、左手の押し込みもできるように筋力をつけました」
守備では、中学2年生から使っているグローブで、素早い握り替えを習得しました。
横山選手は高校最後の夏、岐阜大会で大活躍、打率はチームトップの5割超えで、3年ぶり31回目の甲子園出場に大きく貢献しました。
横山選手：
「甲子園の舞台でもしっかりアピールして、ハンディを抱えた子たちにも、勇気や希望を持って、自分でもできるんだなと思ってもらえるように、プレーしていきたいです」
■甲子園で大活躍！両親への“恩返し”
ついに夢の甲子園の舞台に立った横山選手、家族はアルプススタンドから見守ります。
準々決勝では、春の王者・横浜と対戦しました。横山選手は初回2死二塁のピンチで、右翼線に抜けそうな打球を見事にダイビングキャッチし、チームを救います。
横山選手：
「あまり捕った感触がなくて、スタンドの歓声で気付いたってわけじゃないですけど、それぐらいだったので、めっちゃ気持ちよかったです」
さらにバッティングでも、1回戦から4試合連続となるヒットを放ち、県岐商は延長11回に劇的なサヨナラ勝利、16年ぶりにベスト4進出を果たしました。
父・直樹さん：
「うれしいです！みんなすごいです」
母・尚美さん：
「信じられないですね」
日大三との準決勝でも、1点を追う2回、横山選手の犠牲フライで同点に追いつきますが、惜しくも準決勝で敗れ、決勝にはあと一歩届きませんでした。
横山選手：
「まずは両親に感謝の気持ちを伝えたいです。ここまで少しは恩返しできたかなと思うので」
■伝えたい“感謝の思い” そして未来へ
準決勝から2日後、戦いを終えた横山選手に密着しました。
横山選手：
「中学校まで行っていた愛知江南ボーイズに挨拶に行きます」
やってきたのは愛知江南ボーイズのグラウンドです。
愛知江南ボーイズの住藤重光代表：
「おかげでたくさん取材受けたわ（笑）」
後輩たちに、力強いスイングを披露したり、サインボールをプレゼントしたりするなど、後輩たちと楽しい時間を過ごしました。
横山選手：
「この愛知江南ボーイズでの経験があったからこそ、甲子園でベスト4になれたと思うので、自分たちのベスト4を超えて優勝を狙えるように、もっともっと頑張ってください。応援しています」
後輩たちと触れ合う中で、横山選手が思い出したことがあります。
横山選手：
「ここで基礎からスイングもたくさんしたから、あの甲子園の舞台で打てたかなと思うので、とても感謝しています」
当時指導した臼井直樹コーチ：
「輝いていて、並大抵の努力ではなかったのかなと。見ている方としても感謝しています」
この時、甲子園では決勝戦が行われていました。横山選手もスマホで観戦です。
Q.甲子園に自分たちがいたというのはどんな感覚？
横山選手：
「全然なんか実感がないっていうか、『本当にこんなところに立ったのかな』っていう感じですね。悔いはないです。やりきった！っていう、自分だけじゃなくて、みんなそう思っている」
グラウンドを訪れた後は、母・尚美さんと、姉の香穂さんとランチタイムを楽しみます。
横山選手：
「カレーうどんにしようかな」
姉・香穂さん：
「お母さんのカレーとどっちがおいしい？」
横山選手：
「お母さんのカレー」
母・尚美さん：
「いじられてるね」
食後には、店の人から写真撮影をお願いされるなど、甲子園での活躍が、多くの人々の心を動かしました。
高校卒業後は大学に進学する予定の横山選手に、今後の目標を聞きました。
横山選手：
「バットが木製に変わるので、もっと難しくなってくると思うんですけど、たくさん打てるように、これから準備していきたいと思っています。限界まで、できるならプロまで行けるように、もっともっとこれから頑張っていきたいです」
2025年8月25日放送