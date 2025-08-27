広島市は27日、先週の新型コロナの新規感染者数を発表。お盆前の約２倍となりました。症状の特徴と対策について取材しました。



■70代

「孫と娘が（コロナに）なった。熱は39度くらい出たんですが、翌日には薬で下がったみたいで。喉のほうが痛い」

■70代

「暑いから（マスクを）したくないんですけどね。自分からは、うつさないように努力しています！」



新型コロナの感染が拡大しています。広島市の新規感染者数は先週、お盆前の約2倍となる215人となりました。県は、医療機関がひっ迫する恐れがあるとして、注意報を発令しています。





広島市の病院では、お盆前から患者が急増。その特徴は…■堀江内科小児科医院 堀江正憲 院長「まず熱が出ます。とくに、のどが痛い。そういうのが今回の特徴」発症の2日前から、発症後5日ほどは、ウイルスの排出量が多く、夏休み明けの感染拡大も懸念されます。■堀江内科小児科医院 堀江正憲 院長「体調の悪い子どもや、お盆中に感染した人が、学校や会社で感染を広げること は十分に考えられるので、ちょっと心配だと思ったら、はやめの診断をしてもらって、接触を避けることが大事」一方、似た症状の「マイコプラズマ肺炎」も増えており、広島市は手洗いやうがい、こまめな換気やマスク着用を呼びかけています。（2025年8月27日放送）