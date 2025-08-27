¡Ú¿À¸Í»É»¦»ö·ï¡ÛÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô »ö·ï3ÆüÁ°¤Ë¤ÏÊÌ¤Î20Âå½÷À¤Î¸å¤ò¤Ä¤±¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤«
¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬»ö·ï3ÆüÁ°¡¢ÊÌ¤Î20Âå¤Î½÷À¤Î¸å¤ò¤Ä¤±¡¢°ì½ï¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î20Æü¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç24ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷½÷À¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¡£
µ¼Ô
¡Ö¸½ºß¡¢¸áÁ°5»þ¤¹¤®¤Ç¤¹¡£Ê¼¸Ë¸©·Ù¤ÎÁÜºº°÷¤¬Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²ñ¼Ò¤ÎÎÀ¤Î°ì¼¼¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×
·Ù»¡¤Ï¤±¤µÁá¤¯¡¢¶ÐÌ³Àè¤ÎÎÀ¤ò2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁÜº÷¡£²¡¼ý¤·¤¿¾ÚµòÉÊ¤«¤é»ö·ï¤ÎÆ°µ¡¤Î²òÌÀ¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Ç»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é1½µ´Ö¡¢¸½¾ì¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï²ÖÂ«¤ò¼ê¸þ¤±¤ë¿Í¤Î»Ñ¤â¡Ä
¸¥²Ö¤Ë¤¤¿¿Í
¡Ö¤¿¤À¤¿¤ÀÌµÇ°¤Ç¡¢À¿¼Â¤ËËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬¤³¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤ËÁø¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¡×
JNN¤Î¼èºà¤Ç»ö·ïÁ°¤ÎÂ¼è¤ê¤â½ù¡¹¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö½÷À¤Î¶ÐÌ³Àè¶á¤¯¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤ÏÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬½÷À¤òÄÉ¤¦ÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿º£·î20Æü¤ÎÍ¼Êý¡£½÷À¤Î¶ÐÌ³Àè¶á¤¯¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÃË¤¬¼ÖÆ»¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾¸å¤Ë¥Ó¥ë¤«¤é3¿ÍÁÈ¤Î½÷À¡£ÃË¤ÏÈï³²¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤Î¸å¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ïÁ°Æü¤Î19Æü¡¢Æ±¤¸ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤ÏÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬ÅÅÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯»Ñ¡£2ÆüÁ°¤Î18Æü¤Ë¤âÅÅÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢3ÆüÁ°¤Î17Æü¤âÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤â¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö·ï¤Î3ÆüÁ°¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬ÊÌ¤Î20Âå¤Î½÷À¤Î¸å¤ò¤Ä¤±¡¢°ì½ï¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷À¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¸å¡¢·Ù»¡¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈï³²¼Ô¤Î½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤½÷À¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£