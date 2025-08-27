TBS NEWS DIG Powered by JNN

¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À­¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬»ö·ï3ÆüÁ°¡¢ÊÌ¤Î20Âå¤Î½÷À­¤Î¸å¤ò¤Ä¤±¡¢°ì½ï¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

º£·î20Æü¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç24ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷½÷À­¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ã«ËÜ¾­»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¡£

µ­¼Ô
¡Ö¸½ºß¡¢¸áÁ°5»þ¤¹¤®¤Ç¤¹¡£Ê¼¸Ë¸©·Ù¤ÎÁÜºº°÷¤¬Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²ñ¼Ò¤ÎÎÀ¤Î°ì¼¼¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×

·Ù»¡¤Ï¤±¤µÁá¤¯¡¢¶ÐÌ³Àè¤ÎÎÀ¤ò2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁÜº÷¡£²¡¼ý¤·¤¿¾ÚµòÉÊ¤«¤é»ö·ï¤ÎÆ°µ¡¤Î²òÌÀ¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£

¤­¤ç¤¦¤Ç»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é1½µ´Ö¡¢¸½¾ì¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï²ÖÂ«¤ò¼ê¸þ¤±¤ë¿Í¤Î»Ñ¤â¡Ä

¸¥²Ö¤Ë¤­¤¿¿Í
¡Ö¤¿¤À¤¿¤ÀÌµÇ°¤Ç¡¢À¿¼Â¤ËËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À­¤¬¤³¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤ËÁø¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¡×

JNN¤Î¼èºà¤Ç»ö·ïÁ°¤ÎÂ­¼è¤ê¤â½ù¡¹¤Ë¸«¤¨¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

µ­¼Ô
¡Ö½÷À­¤Î¶ÐÌ³Àè¶á¤¯¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤ÏÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬½÷À­¤òÄÉ¤¦ÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×

»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿º£·î20Æü¤ÎÍ¼Êý¡£½÷À­¤Î¶ÐÌ³Àè¶á¤¯¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÃË¤¬¼ÖÆ»¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ä¾¸å¤Ë¥Ó¥ë¤«¤é3¿ÍÁÈ¤Î½÷À­¡£ÃË¤ÏÈï³²¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À­¤Î¸å¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£

»ö·ïÁ°Æü¤Î19Æü¡¢Æ±¤¸ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤ÏÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬ÅÅÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯»Ñ¡£2ÆüÁ°¤Î18Æü¤Ë¤âÅÅÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢3ÆüÁ°¤Î17Æü¤âÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤â¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö·ï¤Î3ÆüÁ°¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬ÊÌ¤Î20Âå¤Î½÷À­¤Î¸å¤ò¤Ä¤±¡¢°ì½ï¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷À­¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¸å¡¢·Ù»¡¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈï³²¼Ô¤Î½÷À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤½÷À­¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£