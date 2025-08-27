28日は天気回復する見込み 週末の天気は？【これからの天気(27日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
一転して28日(木)は天気が回復する見込みです。
◆注意報
現在、上・中・下越には広く【カミナリ注意報】が出ています。
また、関川村に大雨と洪水注意報、新発田市と胎内市にも大雨注意報が出ています。
◆28日(木)の天気
・上越地方
晴れる時間が長くなるでしょう。
最低気温は23℃くらいで朝はしのぎやすいものの、日中は各地で真夏日になりそうです。
・中越地方
強い日差しが照りつけるでしょう。
夜は雲が広がるところもありますが、大きな天気の崩れはないでしょう。最高気温は32℃前後の予想です。
・長岡市と三条市周辺
朝晩は雲が広がる所がありますが、日中はよく晴れるでしょう。
最高気温は、33℃くらいまで上がるところが多くなりそうです。
下越：新潟市周辺と佐渡
朝から強い日差しが照りつけるでしょう。
最高気温は27日(水)よりやや高くなりますが、北風が吹いてカラッとした暑さになるでしょう。
・下越：村上市から聖篭町
27日(水)とは一転して、夜にかけて晴れるでしょう。
日中の気温は30～31℃の予想で、真夏並みのところが多くなりそうです。
◆風と波
27日(水)に比べて風が弱まるでしょう。
波の高さは、下越と佐渡ではじめ1.5mの予想です。
◆熱中症情報
各地で真夏日になりそうです。あらためて熱中症に警戒をするようにしてください。
◆週間予報
29日(金)は、おおむね晴れるでしょう。
30日(土)は雲が多くにわか雨のところもありそうです。
31日(日)と9月1日(月)は日差しが戻り、猛暑日のところがあるでしょう。
27日(水)夜も雷雨のところがありそうです。あと数時間は急な強い雨や落雷にご注意ください。
