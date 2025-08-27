これからの気象情報です。

一転して28日(木)は天気が回復する見込みです。



◆注意報

現在、上・中・下越には広く【カミナリ注意報】が出ています。

また、関川村に大雨と洪水注意報、新発田市と胎内市にも大雨注意報が出ています。



◆28日(木)の天気

・上越地方

晴れる時間が長くなるでしょう。

最低気温は23℃くらいで朝はしのぎやすいものの、日中は各地で真夏日になりそうです。



・中越地方

強い日差しが照りつけるでしょう。

夜は雲が広がるところもありますが、大きな天気の崩れはないでしょう。最高気温は32℃前後の予想です。



・長岡市と三条市周辺

朝晩は雲が広がる所がありますが、日中はよく晴れるでしょう。

最高気温は、33℃くらいまで上がるところが多くなりそうです。



下越：新潟市周辺と佐渡

朝から強い日差しが照りつけるでしょう。

最高気温は27日(水)よりやや高くなりますが、北風が吹いてカラッとした暑さになるでしょう。



・下越：村上市から聖篭町

27日(水)とは一転して、夜にかけて晴れるでしょう。

日中の気温は30～31℃の予想で、真夏並みのところが多くなりそうです。



◆風と波

27日(水)に比べて風が弱まるでしょう。

波の高さは、下越と佐渡ではじめ1.5mの予想です。



◆熱中症情報

各地で真夏日になりそうです。あらためて熱中症に警戒をするようにしてください。



◆週間予報

29日(金)は、おおむね晴れるでしょう。

30日(土)は雲が多くにわか雨のところもありそうです。

31日(日)と9月1日(月)は日差しが戻り、猛暑日のところがあるでしょう。



27日(水)夜も雷雨のところがありそうです。あと数時間は急な強い雨や落雷にご注意ください。