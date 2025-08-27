県警は、スマートフォン用の特殊詐欺撃退アプリの普及を進めています。27日からアプリの無料体験を始めました。



県警が普及を進めているのは、詐欺の可能性がある電話がかかってきた際に画面に警告を表示したり、個人情報を盗むフィッシングサイトをブロックする『特殊詐欺撃退アプリ』です。



■柿木哲哉記者

「アプリには、ネット上の広告が詐欺のものかをチェックする機能もあります。実際にネット上の広告を送ると…『詐欺リスクが高い』とでてきましたね。」



27日から始まったキャンペーンは、県警のホームページやチラシから手続きをすると、このアプリを90日間無料で使用できるというものです。県内では、2025年7月までに去年の同じ時期を2億円以上上回る5億6146万円の詐欺被害が報告されています。



■アプリを提供するトレンドマイクロ 徳永信幸さん

「ちょっと親が心配という方もいらっしゃると思う。周囲の人に紹介していただけると良いかと思う。」



キャンペーンは、12月31日までです。