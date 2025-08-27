全国で水道管の老朽化が問題となっています。そんななか、家庭から出る生活排水を浄化して再利用する「水循環システム」の実証実験が竹原市で行われています。



竹原市に住む渡橋昭二郎さんです。皿洗いに使う水は、一般の水道水ではありません。自宅の外には、ある装置が設置されていました。



■渡橋昭二郎さん

「素晴らしい発想だと思いますよ」



これは、家庭で生活排水を再利用できる循環システムです。東京のベンチャー企業「WOTA」が開発しました。





■WOTA 前田 瑶介CEO「各建物単位で、生活排水や雨水を水源として、水をその場で処理して繰り返し使い続ける」使われるのは、風呂や台所、洗濯、トイレなどの生活排水です。専用のフィルターや微生物の力で、国が定める一定の基準値まで浄化し、再利用します。現在、一般家庭で実証実験がおこなわれています。近年、全国的な問題となっているのが、水道管の老朽化です。特に、人口密度の低い地域を抱える自治体では維持費が、大きな負担となります。人口2万2000人あまりの竹原市です。20年後には、さらに37パーセントあまり減る見通しです。一方で、上水道のインフラ設備では、法定耐用年数を超えるものが、42パーセントほどに上っています。水道事業を継続する上で大きな課題です。■竹原市 今榮 敏彦市長「水道事業を今後、継続していくにおいてもですね、非常に人材の確保、担い手の確保などにも懸念をしているところです」こうしたなか生活排水の再利用が実現すれば、家庭と、浄水場や下水処理場をつなぐインフラ設備の維持費の削減が期待されます。今回、竹原市内の10世帯で家庭用水循環システムの実証実験が行われています。■渡橋昭二郎さん「普通に生活しているので、別に不自由するとか、どうとかいうことはありませんよね」利用者からは、こんな意見もありました。■渡橋昭二郎さん「災害時には威力を発揮すると思いますけど、水だけでなしに、電気も止まった場合には、もう動かないということで、電気も太陽光で賄えるような装置にしていただければ申し分ないのではないかと」この企業では実証実験を重ね、2026年度以降、全国に導入する予定です。水をめぐって新たな可能性が広がろうとしています。■WOTA執行役員 越智 浩樹さん「災害時においては、断水エリアで水に困らない環境を作りたいですし、日常においてもこれから水道のインフラというのが、維持が難しくなってきている中で、安心して暮らしていただけるようなシステムを提供していきたいと」■■■プラズマ①陥没事故■■■（宮脇アナ）全国的に上下水道のインフラ設備の老朽化が問題になっています。記憶に新しいのは2025年1月に埼玉県八潮市で起きた道路陥没事故です。地中の「下水管」が腐食し破損したことが原因とみられています。■■■プラズマ②竹原市■■■実証実験が行われている竹原市ですが、法定耐用年数が40年を超える上水道のインフラ設備は、市内全体の42パーセントほどに上っています。■■■プラズマ➂担当者■■■竹原市の担当者も今後、人口が減少する見込みの中で「全て更新するのは現実的ではない」と話しています。そうした背景もあって、「家庭用水循環システム」の実証実験が行われているというわけです。（井上アナ）竹原市以外でも行われているんですか？■■■プラズマ➃石川県珠洲市■■■（宮脇アナ）今後ということになりますが、2024年の能登半島地震で甚大な被害を受けた石川県珠洲市でも検討が進んでいるんです。珠洲市によると、地震で水道管などが断たれたところもあった中で、今後のインフラ設備の維持費の削減に期待しています。早ければ年内に実証事業を始めるということです。その他の自治体においても現在、導入希望の募集が行われていて、正式導入は2026年度以降の予定です。【2025年8月27日放送】