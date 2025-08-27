Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

もはや電話機ではない。

Google（グーグル）の新作、Pixel 10 シリーズ（Pixel 10、10 Pro、10 Pro XL、10 Pro Fold）に込められたメッセージは実にシンプル。「主役はGeminiとAIです」。今年の新作スマホは、とにかく物理的なデザインは後回しで、新色が登場したこと以外、外観はPixel 9 シリーズとほとんど同じです。

Pixel 10の名誉のためにいうと、ハードウェアはアップグレードされています。ただ、その内容はパフォーマンスやバッテリー寿命といったマイナーチェンジ。2025年、Googleが力を入れたのはあくまでスペックの向上。まずは、そこから見ていきましょう。

Pixel 10の特徴

Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

Pixel 10のカラーリングで最初に目に留まったのは、インディゴブルー。おそらく、Googleが意図的に選んだ色でしょう。記念すべき第10世代のPixelですから、初代の“Really Blue”を彷彿とさせるカラーを取り入れたと思われます。

色としてはかなりよいので、Samsung Galaxy Z Fold 7とZ Flip 7の Blue Shadowともブルーのトーンを比較してみたいところです。

いずれにせよ、今年のトレンドは間違いなく、ブルー。ただしApple（アップル）は例外で、iPhone 17 Proはオレンジを採用するようです。Pixel 10には他にも、“Frost”（パステルパープル）、“Lemongrass”（イエロー）、“Obsidian”（ブラック）のカラバリが揃っています。

Pixel 10を手にした感触は、Pixel 9とほぼ同じ。マットなアルミニウムフレームにガラススクリーン、背面は光沢のあるガラスを採用しています。錠剤型のカメラバーの中には、3つ目のカメラレンズ。

10.8メガピクセルの望遠レンズで、5倍の光学ズームが可能です。スタンダードのPixelで3つのカメラを搭載するのは、今回が初めてです。

ただし、メインのカメラと超広角カメラの画素数がわずかにダウンしているのが、玉に瑕。メインカメラは48メガピクセル（Pixel 9は50メガピクセル）で、超広角カメラは13メガピクセル（Pixel 9は48メガピクセル）です。

イメージセンサーも小型化されており、暗い場所での性能は低下してしまうかも。ただ、グレードアップしたソフトウェアとAI処理性能が、ハードウェアの性能低下を補ってくれるでしょう。

LTPO OLEDディスプレイは6.3インチで、以前と同じサイズ。ですが、より明るく（HDRで最大2,000nit、ピーク輝度で最大3,000nit）、屋外での視認性が向上しています。さらに、バッテリー駆動時間は最大30時間以上に拡大。「エクストリームバッテリーセーバー」モードをオンにした状態なら、最大100時間を実現しています。

バッテリーについてさらにいうと、Pixel 10はQi2ワイヤレス充電に対応しています。また、MagSafeに似た磁気充電器“Pixelsnap”を新たに導入。これはiPhoneのMagSafe充電器と同様に、磁石でPixel 10をしっかり固定してくれます。Pixelsnapには、スタンドやケースといったアクセサリも用意されています。

予想通り、新しいTensor G5チップが搭載され、CPUの処理速度は35%向上。Pixel 10は標準で12GBのRAMを搭載し、ストレージは128GBと256GBの2種類です。そして、Pixelスマホとしては初の衛星通信SOS機能が内蔵されており、最新のiPhoneとほぼ同じように機能します。

Pixel 10 Proと10 Pro XLの特徴

Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

Pixel 10 ProとPro XLは、Pixel 9 Proと9 Pro XLと比べて、やはり内部ハードウェアがアップグレードされています。光沢のあるアルミフレーム（指紋が付きやすい…）と背面のマットなガラス素材が特徴。

Pixel 10 Proと10 Pro XLだけの特別カラーバリエもあり、「ムーンストーン」は特定の照明の下で紫がかったニュアンスを感じられますし、「ジェイド」はライムのようなグリーンを感じる黄色です。もちろん、オーソドックスな色がお好みの方は、「ポーセリン」（白）と「オブシディアン」（黒）も選べます。Pixel 10 Proに「インディゴ」ブルーがないのは、残念。

Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

どちらの機種も、同じ6.3インチと6.8インチのLTPO OLEDディスプレイを採用していますが、Pixel 10よりもさらに明るくなっています（HDR時最大2,200nit、ピーク輝度で最大3,300nit）。

それ以外では、Pixel 10 Proのアプデ内容はPixel 10とほぼ同じ。Pixelsnap対応の長寿命バッテリーにTensor G5チップ、衛星通信SOSなどが搭載されています。さすがは“Pro”モデル、メモリ（16GB）がグレードアップしているほか、ストレージ容量も128GB、256GB、512GB、1TBから選択可能です。

ただ、画期的なのはやはりAIとGemini機能で、これについては後ほど詳しく説明します。

Pixel 10 Pro Foldの特徴

Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

Pixel 10シリーズの最後を飾るのは、Googleの第3世代ブックスタイルの折りたたみ式スマートフォン、Pixel 10 Pro Foldです。こちらに関しては、特筆すべきことはありません。強いて言うなら、薄くて軽いGalaxy Z Fold 7の脅威にはならない、ということでしょうか。

Pixel 9 Pro Foldの2倍の耐久性を持つギアレスヒンジを採用しているほか、カバー画面は6.4インチとわずかにサイズアップ。折りたたみ画面も8インチと、ほんの少し大きくなっています。他のPixel 10シリーズと同様、Pixel 10 Pro Foldのカバーディスプレイと折りたたみディスプレイはどちらも明るくなっています。

カバーディスプレイはHDRで最大2,000nit、ピーク輝度で最大3,000nitに達し、折りたたみディスプレイはHDRコンテンツで最大1,800nit、ピーク輝度で最大3,000nitまで達します。

Googleによると、折りたたみディスプレイの耐久性も向上しているとのこと。ようやくIP68の防塵・防水性能を獲得し、折りたたみでないフラッグシップモデルと同等の耐久性を実現しました。

さらに、新しいギアレスヒンジを採用し、10年間の折りたたみにも耐えられるように。また、2層の「衝撃防止フィルム」で、落下時の保護性能もアップしています。

耐久性向上については実際にテストすることはできませんでしたが、折りたたみ式デバイスは非常に壊れやすいため、デザインを強化してくれた点はかなりありがたいです。

他にはPixel 10と10 Pro/10 Pro XLと同様のアップグレードが施され、5,015mAhの大容量バッテリー（従来モデルは4,650mAh）を搭載し、Qi2ワイヤレス充電とPixelsnap対応、より高速なTensor G5チップ、そして衛星通信SOS機能を備えています。

Pixel 10 Pro Foldは、16GBのRAMと256GB、512GB、1TBのストレージを搭載し、ムーンストーンとジェイドの2色展開です。

AIとGemini機能が進化をけん引

消費者向けテクノロジーの世界に注目している方なら、スマートフォンのハードウェアが成熟し、新作スマホの価値はAIの機能しだい、といえることもご存じでしょう。この課題に取り組んでいるのは、Googleだけではありません。

Pixel 10シリーズでは、GoogleはとにかくAIとGeminiに全力投球。Pixel 10 Proシリーズ（10 Pro、10 Pro XL、10 Pro Fold）には、Google AI Proの1年間無料サブスクが付属しています。これは本来月額2,900円のサービスで、GoogleのAI技術の中でも最高峰の機能にアクセスできます。I/Oでのデビュー以来、世界中で話題となっている動画生成ツール“Veo 3”も利用可能。

ハードウェアのマイナーチェンジからもわかるように、Pixel 10シリーズはGeminiのプラットフォーム状態。そして、最新のAI機能には、かなり使えるものもあります。

“Magic Cue”はデバイス内での「パーソナライズされたインテリジェンス」で、アプリ内で関連する情報を表示し、タスク完了までの時間を軽減するアクションを提案します。たとえば、レストランに予約の電話をかけると、Magic Cueは店までの道順や営業時間といった関連情報を表示できます。

これはAIが、ユーザーがしたいことや知りたいことを先回りしてくれる、という発想です。つまり、ユーザー自身がアプリ内でゴチャゴチャ操作していた手間と時間を、AIが手助けしてくれるということ。Magic Cueの登場は、エージェント型で環境に合ったコンピューティングの到来を感じさせます。

また、Geminiを搭載したGoogle翻訳の新バージョンもお目見えしました。これは、デバイス内での言語処理によって、ユーザーの声をディープフェイクで別の言語に変換する機能です。

動作はスピーディ。まるで自分が話しているようなドイツ語を聞くのは、感動と不気味さとが入り混じった体験でした。これは、Google翻訳が目指す「スマホを介したリアルタイム翻訳をさらにスムーズに」という取り組みの突破口になる気がします。

Pixel 10のカメラアプリ内でも、AIやGemini機能が活躍します。「カメラコーチ」はGeminiモデルを活用し、画像撮影スキルをアップさせる方法を提案してくれる機能です。

たとえば、被写体について「左に移動して」「右に移動して」と指示したり、カメラやモードの切り替えをアドバイスするなど、操作に詳しくない方向けに基本的なアドバイスを提供してくれます。一言でいうと、初心者向けの撮影ガイドのようなもの。必要ない、という方もいるでしょうが、ワンランク上の画像を撮りたい、という方には便利かもしれません。

また、似たような写真を自動的に1枚の「ベストショット」に合成する「オートベストテイク」機能や、擬似拡張現実（AR）を使用して撮影者をグループ写真に合成する「アドミー」機能も追加されています。

Gemini技術を搭載したカメラ機能のなかでも興味深いのが、Pixel 10 Pro向けの“Pro Res Zoom”。Pixel 10（および過去機種）には、機械学習を活用し、ズームした写真の細部をシャープにする“Super Res Zoom”が搭載されていますが、Pro Res Zoomはそれを進化させたかたち。AIとGeminiモデルがデジタル画像処理を施し、細部を生成して補強します。

デモ画像を見ると、Pixel 10 ProのPro Res ZoomとPixel 10のSuper Res Zoomの違いは歴然。特に100倍ズームのような高倍率で、その差は顕著でした。ただ、生成された画像は本物と見まがうものもあれば、明らかに人工的に加えられたものだとわかるものも。

たとえば、ある給水塔をズーム撮影した際、Pro Res Zoomはその外観に木目の模様を生成しました。

しかし、看板などの文字に関しては、AIがまだ発展途上であることがわかります。たしかに文字はクリアで読みやすくなったものの、まったく意味の分からない言語のように文字化けしてしまうことも。

それでも、Pro Res Zoomが、Super Res Zoomよりもシャープな画像を生成することに間違いはありません。ただ、「写真とは何か」という本質的な問いがあいまいになっていくことは避けられないでしょう。

Pixel 10の価格、予約受付、発売日

折りたたみ式スマホの価格が下がることを願ってはいますが、現実的に考えて、それがまだ遠い道のり（あるいは叶わぬ願い）であることは否定できません。

従来型のスマホはある意味、来るところまで来てしまっているので、しばらくはAIを組み込み、ディスプレイ、バッテリー寿命、カメラの性能を少しずつ向上させるのが、方向性としては現実的。

とりあえず実際に端末を手に取ってみないと詳しいことはわかりませんが、現時点ではハードウェア自体は問題なさそう。カギを握るのは、AI と Gemini 機能がどれだけ有用か、という点です。

Pixel 10、10 Pro、10 Pro XLは8月20日から予約受付開始し、8月28日に発売予定。10 Pro Foldは予約受付が8月20日で、10月9日に発売されます。

Pixel 10の価格はキャリア各社によって多少異なりますが、ストレージ容量128GBで128,900円〜、10 Proは同じく128GBで17万4,900円〜、256GBで19万4,900円。Pixel 10 Pro Foldは256GBで26万7,500円〜です。