SixTONES松村北斗（30）が27日、都内で主演映画「秒速5センチメートル」（奥山由之監督、10月10日公開）完成報告会に出席した。

松村が声優に初挑戦したアニメ映画「すずめの戸締まり」を手がけた新海誠氏による07年公開の同名劇場アニメ作品の実写版。同氏のアニメ作品が実写化し公開されるのは今作が初めて。互いに特別な思いを抱きながら小学校の卒業とともに離れ離れになった主人公・遠野貴樹（松村北斗）と篠原明里（高畑）の18年間にわたる人生を描く。

松村にとって初の単独主演映画。原作のファンでもありオファーに「恐ろしいなという感情がいの一番にわき上がってきました」と恐縮したという。「憧れていた遠野貴樹を僕なんかがやるんだという恐怖が同時に襲ってきたのが最初の印象でしたね」と回想した。

新海氏の「北斗君の貴樹を見たい」という言葉も今作に挑戦する後押しとなった。作品が完成後には新海氏から感想をもらい「見たかった貴樹はどうだったんだろうと不安だったんですけど、『貴樹がほっくんで本当に良かった』と。怖かったハードルがそこで飛び越えさせてくれましたね」とやりきった表情を浮かべた。

撮影では、奥山監督ら現場スタッフらと言葉と時間を尽くして挑んだ。幼少期から学生時代、社会人時代高貴と明里は各時代で別キャストが演じている。初号試写を鑑賞した松村は作品についてを「全員が主人公と言ってもおかしくないくらい全員が特別なキャラクター。自分が出ている作品を冷静に見られないって言うけどそうじゃないパートがいっぱいあった分、普通に映画を観たような、すごい良い映画だった」と回想。「特に（幼少期）の（上田）悠斗と（白山）乃愛のパートで、自分が10代の感覚懐かしさがフラッシュバックして、僕自身もなんか涙が出てきてしまった時間もあって、すごく良い映画を観たなと。すごくな初号でした」と純粋に心動かされたことを明かした。

同作は第30回釜山国際映画祭のオープンシネマ部門に正式出品される。原作人気の高いアジア全域での配給も決定した。奥山監督は「緊張と高揚が入り交じる。長期間にわたって四季折々を納めてきた作品なのでどういう風にお客さんに届くのか楽しみです」とコメントした。