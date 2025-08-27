タレント上沼恵美子（70）が27日、大阪市の「COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール」で「新曲リリース感謝祭2025」を開催した。約5年半ぶりとなる待望のニューシングル「人生泣き笑い」（6月18日発売）を記念したイベント。満員の約700人の観客の前で、オープニングには「人生これから」を熱唱すると、軽妙なトークで会場を沸かせた。

「6月に新曲を出させていただきました。テイチクさんから『どうですか』と勧められて『人生泣き笑い』『大阪ラブレター』の2曲を聴かせてもらったんですがとても良い曲で、この曲なら歌いたいと思えたんです」と熱烈オファーがあったことを明かした。

カップリング曲の「大阪ラブレター」を披露すると、客席から大きな拍手が沸き起こった。

イベントの途中には、急きょ観客をステージに招き入れ、新曲「人生泣き笑い」を1コーラス披露するサプライズも。客席から選ばれた親子でファンという娘の女性がステージに上がり、緊張のせいか途中で歌えずにいると「あんた知らんな！ この歌」とツッコミを入れると、会場は爆笑と温かな拍手に包まれた。

その後は客席のファンとの記念撮影を行い、最後にアンコールとして「大阪ラプソディー」を披露しイベントを締めくくった。

約90分のステージを終えた上沼は「今日は本当にありがとうございました。今日という1日は人生の宝物になりました。また皆さんに会える日を楽しみにしています」と感謝した。