【『葬送のフリーレン』第1期振り返り特別上映 ～旅の記憶～】 9月27日より順次上映予定

アニメ「葬送のフリーレン」の放送2周年を記念して、全国9劇場にて「第1期振り返り特別上映 ～旅の記憶～」が9月27日より順次開催される。

今回の特別上映では、第1期全28話を「旅立ち編」、「断頭台のアウラ編」、「絆編」、「一級魔法使い試験編その1」、「一級魔法使い試験編その2」の5章に分けて順次上映。2026年1月の第2期放送に向けて、第1期を映画館で振り返ることができる。また、劇場鑑賞者にはそれぞれの回で別デザインの特製ステッカーがプレゼントされる。

さらに9月26日には、第1章「旅立ち編」の舞台挨拶付き上映を実施。フリーレン役の種粼敦美さん、フェルン役の市ノ瀬加那さん、シュタルク役の小林千晃さんが登壇予定となっている。

【スケジュール】 9月27日（土）：第1章「旅立ち編」（第1話「冒険の終わり」～第6話「村の英雄」） 10月11日（土）：第2章「断頭台のアウラ編」（第7話「おとぎ話のようなもの」～第11話「北川諸国の冬」） 10月25日（土）：第3章「絆編」（第12話「本物の勇者」～第17話「じゃあ元気で」） 11月15日（土）：第4章「一級魔法使い試験編その1」（第18話「一級魔法使い選抜試験」～第22話「次からは敵同士」） 11月29日（土）：第5章「一級魔法使い試験編その2」（第23話「迷宮攻略」～第28話「また会ったときに恥ずかしいからね」） 【上映劇場】 北海道：TOHOシネマズすすきの 宮城：TOHOシネマズ仙台 東京：TOHOシネマズ池袋、TOHOシネマズ新宿 神奈川：T・ジョイ横浜 愛知：ミッドランドスクエアシネマ 大阪：TOHOシネマズなんば 広島：広島バルト１１ 福岡：T・ジョイ博多【詳細】 日時：9月26日18時30分の回 会場：TOHOシネマズ六本木ヒルズ 価格：2,700円（特別シートは別途追加料金が必要） 登壇者：種粼敦美さん（フリーレン役）、市ノ瀬加那さん（フェルン役）、小林千晃さん（シュタルク役）

