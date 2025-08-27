声優の安元洋貴と白石晴香がパーソナリティ！週替わりで登場するゲストとのトーク！

8月23日のゲストはTrySailの麻倉ももさん、雨宮天さん、夏川椎菜さん！

デビュー10周年ベストアルバム『BestSail』について伺いました。

『BestSail』のディスク1と2には、TrySailのこれまでのシングル表題曲を発売順に収録した「ALL SINGLES BEST」が収められています。さらに、初回生産限定盤にはメンバー自身が選曲した「MEMBER’S SELECT BEST」が付属。この選曲には、どのような基準があったのでしょうか？「集まってみんなで会議して、あれじゃない、これじゃないって入れ替えながら、最終形の形に持っていきましたね（麻倉）」

「いろんなことのバランスを取りながら、なるべく新旧全部網羅するような形にしたいよねとか、その中でもこの曲は特に思い出があるから絶対入れたくてとか、個人の思いと全体的なバランスみたいなものを考えながら話し合いましたね（夏川）」

改めて、自分たちの歌声を聴いてみた感想を聞くと…「発声の仕方も違いますし、声質自体もどんどん変わってっているので、昔の曲とか聞くと“誰？”っていう感じはありますね（麻倉）」

「ライブで披露してるから、結構遊びも入ってきたり。楽しい曲だったりするとなおさら。最初の頃はまだ表現の幅も狭いから、やれることが少ないじゃないですか。よくも悪くもちゃんとし過ぎてるなというか（雨宮）」

「特に思い入れのある曲を選ぶとしたら？」と尋ねると、夏川さんはこんな素敵なエピソードを語ってくれました。「私がMEMBER’S SELECTを選んだ時に絶対この曲は入れたいですって激推ししたのが『この幸せが夢じゃないなら』。カップリングの曲なんですよ。ライブでも多分そんなにたくさんは披露してないんですけど、コロナ禍あけてすぐにお客さんを入れてやったライブでダブルアンコール、最後の最後に歌ったことがあって。その時、凄く楽しくて、みんな自由に遊んでたんですけど、3人で集まって2人に私が挟まれてニコってしてるシーンが印象に残ってて（夏川）」

麻倉さんにとっての転機となった1曲は「王道なんですけど『adrenaline!!!』。どこに行っても“『adrenaline!!!』歌ってください”って言われますし、今でも続いてるし。最初歌った時と今じゃもうライブでの表現とかも違ったり、成長を感じられる曲。『adrenaline!!!』を出した時に、今まで言われなかった人たちとかにも“よかったね”とか“聞いてるよ”と言われる回数が多くて、世間の皆様に知って頂けたっていう転機になった感じですね（麻倉）」

雨宮さんが選んだのは、セカンドシングルの『コバルト』です。「当時舐められたくなかったんで、かっこいい曲を2枚目に出させてもらえたことで、ちょっと安心したというのはありましたね。ユニット名会議をした時に、大人の人が持ってきた案が“虹色シスターズ”みたいな感じだったので（笑）。こういう曲もやらせてもらえるんだと、ベスト盤で曲を並べてみて思い出しましたね（雨宮）」

初回生産限定盤Aには、2020年以降に制作されたMVも収録。撮影の裏話もたっぷり語ってくれました。「私はとにかくダンスが大変で。ダンスにも慣れてなかったし、仕事がめちゃくちゃ忙しくて、そんな中でMVで踊らなくちゃいけないって。私がセンターにいる楽曲で、その時は睡眠時間を削って泣きながら練習してたら熱出して…（雨宮）」

「夜に照明を煌々とたいて使って撮影していたら森から虫がいっぱい集まって。カメラとかにも映り込んじゃうぐらい。（夏川）」

「私たちの撮影って天候が悪くなりがちなんですけど、海で波がバシャバシャかかるなか笑顔で撮影して。身の危険を感じるくらいだったんですけど（麻倉）」

9月7日からはデビュー10周年を記念したツアーがスタートするTrySail。ベストアルバム『BestSail』は、TrySailにとってどんな作品となったのでしょうか？

「これを聞いて頂いたら、TrySailの歴史10年をギュっと感じて頂けるようなアルバムになったと思います。思い出に浸りながら、たくさん聞いて頂ければと思っています」