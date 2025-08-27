SixTONESの松村北斗（30）が27日、都内で主演映画「秒速5センチメートル」（監督奥山由之、10月10日公開）の完成報告会に出席した。今作は2007年公開の新海誠監督の同名アニメ映画が原作。今作が大人になってもかつての思い出を大切にして生きている人の物語であることにちなみ、岩井俊二監督との思い出を自身の「これまでもこれからも忘れたくない思い出」に挙げた。

松村は岩井監督の映画「リップヴァンウィンクルの花嫁」をきっかけに映画鑑賞が好きになったという。その岩井監督の作品「キリエのうた」に出演。当時を「毎日正解も分からないし苦しい日々の連続」と回顧した。忘れられない思い出はクランクアップ後の出来事。「帰り支度する場所まで監督が来てくれて、急に最後お財布を持って小走りで何かを探し始めた。自動販売機でビールを2本買って“素晴らしかった。乾杯しよう”と言ってくれた。飲んだビールがとてつもなくしみてきた」と振り返った。

その瞬間が心の支えになっており「しんどいときとか、うまくいかないときにまたそういう瞬間、奇跡のときに巡り会えるように頑張ろうと何度も思い返す瞬間です」と話した。