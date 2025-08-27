お餅じゃないのにモチモチ絶品「ライスペーパートッポギ」

韓国定番料理の「トッポギ」をライスペーパーで作るレシピが話題になっています。果たしてどんな食感なのでしょうか？詳しい作り方を見てみましょう。

くるくる巻いて楽しい

1.ぬるま湯に浸したライスペーパーをくるくる丸めてトッポギ餅を作ります。







2.トッポギの食感を出すために、ライスペーパーは3枚使うのがおすすめです。







3.お餅ができたら次はタレ。醤油やコチュジャンで甘辛タレを作ります。





4.沸騰したお湯にお餅とタレを入れてゆで卵、おでんを一緒に煮詰めたら完成。







ライスペーパーでもちもち食感のトッポギが完成

トッポギ用のお餅は日本の四角いお餅と違って形が細長くで独特。そんなトッポギのお餅がライスペーパーを使うことで簡単に作ることができるんです。ライスペーパーで作るトッポギは、しっかりした弾力とモチモチ感もあって、通常のトッポギに引けをとらないおいしさ。

甘辛タレに絡めて食べる方法のほかにも、キムチ鍋などに入れてもおいしそう。くるくる巻いて作るので、お子さんと一緒に作っても楽しいですよ。ぜひ今年の夏は「ライスペーパートッポギ」に挑戦してみてはいかがでしょうか？