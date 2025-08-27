タレント・毒蝮三太夫（89）が27日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、核兵器の根絶を心から願う場面があった。

元TBSアナウンサー・長峰由紀が聞き手となり、毒蝮が戦時中の記憶を語る企画。毒蝮は「外へ出たらわぁーって燃えてるんですよ。俺の目の前の人なんて、焼夷弾が直撃。体が半分になっちゃったんですよ。周りは火の海で」と、空襲で東京が焼け野原になるのを目撃したという。

「俺は9歳だったんだけど“こんなに辛いんなら死んだ方がいい”って言ったんですよ。そしたら、おふくろが“バカ!そんなこと言うんじゃないよ。生きるために逃げてるんだから、一生懸命に逃げなきゃだめだよ”って。“兄ちゃんたちは一生懸命戦ってるんだから!”って俺の手を引っ張って」と壮絶な経験を語っていた。

そして最後に「今、世の中で一番いらないのは核兵器だよ。みんなで“いらない”って言ったらいいのにね。核兵器が核戦争の抑止力になると思ってるのが間違い」とメッセージを伝えると、長峰も「持っていれば使いますから、人は。愚かですから。核兵器は持っていちゃだめなんですよ。地球さえ無くなりますから」と大きくうなずいていた。