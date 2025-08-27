北陽・虻川美穂子、ピアノの発表会で連弾する夫＆息子を公開「親子の横顔素敵」「もう10歳なの驚き」の声
【モデルプレス＝2025/08/27】お笑いコンビ・北陽の虻川美穂子が8月26日、自身のInstagramを更新。ピアノの発表会で連弾する夫と息子の姿を公開した。
【写真】シェフ夫＆10歳息子の連弾 女性芸人が公開
この日、虻川は「今年のピアノ発表会は夫が息子とピアノの連弾させてもらったよ。夫の練習時間の事は一回おいておいて、、、（こんなに練習しない人がいるのかという驚き、ある意味すごい）貴重な経験をさせてもらった！頑張ったね！！！」とつづり、ピアノの発表会で連弾する夫と息子の姿を公開。虻川は「息子のおかげで今までやった事がない事を経験させてもらってる」と感謝の気持ちをあらわにし、ハッシュタグで「＃息子10歳」と記している。
この投稿には「親子の横顔素敵」「息子くんもう10歳なの驚き」「パパの一生懸命さ伝わる」「立派に成長してる」「今こんなに大きいんですね」といった声が寄せられている。
虻川は2010年にイタリア料理店のオーナーシェフ・桝谷周一郎氏と結婚。2015年2月に第1子となる男児を出産したことを発表した（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
