元「テラハ」美女、大手航空会社CAに 出演時からの夢叶える「想像以上にハードで孤独でもう何回泣いたことか」
【モデルプレス＝2025/08/27】リアリティショー「テラスハウス」の「TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020」シーズンに出演していた水越愛華が2025年8月26日、自身のInstagramを更新。CAになったことを報告し、反響を呼んでいる。
【写真】元「テラハ」美女、5年越しのCA姿
2019年から2020年にかけて出演していた同番組内でCAになる夢を語っていた水越。出演から約5年の月日が経った今回、水越はリール動画にて「憧れていた航空会社、エミレーツ航空のCabin Crewになりました」と夢を叶えたことを報告。「少し前からドバイに移り、約8週間のトレーニングに励んでいました。先週末、トレーニングも無事終了し今日初めてのオペレーショナルフライトで日本に帰ってきました」と説明した。
また、「たくさん遠回りしたけれどようやくスタートラインに立てました。ここからが本番だけど、まずはここまで来られた自分に『よく頑張ったね』って言いたいな。ずっと憧れていたこの制服。これからこの仕事を楽しみながら、たくさんの人、経験、景色に出会っていけますように」とつづっている。
また、同日更新されたストーリーズでは「もう本当にコメントもDMもみんな優しすぎて涙が出ちゃうよ 長いフライトの後なのに疲れが吹っ飛んじゃう」と多くの反響があったことを明かし「トレーニングを乗り越えられるか不安で終わってから報告しようとこっそりドバイで頑張ってたけど想像以上にハードで孤独でもう何回泣いたことか、、、」と吐露。最後には「新人CA水越これからも頑張ります」とピースサインの絵文字を添えて伝えている。
今回の動画では、水越が夢を語っている当時の映像とCAの制服を着た水越の姿が交互に映し出されている。この投稿には、同番組で共演していたイラストレーターの渡邉香織から「おめでとうえみかー ロンドン来てくれた時も思ったけれど年々パワーアップしてしててかっこいいよう（原文ママ）」とコメントが。これに水越は「挑戦しろと背中を押してくれたのは香織さんの個展です また絶対ロンドンに（ロンドンじゃなくても）会いに行きます」と返信。ファンからも「本当に夢叶えているの感動」「尊敬する」「おめでとう！！」「制服すごく似合っています！」などと反響が続々集まっている。（modelpress編集部）
