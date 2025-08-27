越智ゆらの、ミニショーパンから美脚披露「脚真っ直ぐで綺麗」「可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/08/27】モデルの越智ゆらのが26日、自身のInstagramを更新。美しい脚のラインを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】越智ゆらの、驚きの美脚披露
越智は「だいすきな映画チャーリーとチョコレート工場のお店」とオーストラリアのムービー・ワールドでの写真を多数公開。「愛するものの場所や聖地には、なるべく沢山しぬまでに足を運んで会いにいきたい」と映画への愛を語り、ミニショートパンツと白いソックスから伸びる美しい脚のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「映画愛が素敵」「美脚」「行ってみたい」「可愛い」「素敵な場所」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
