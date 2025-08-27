タレントで歌手の上沼恵美子が２７日、大阪・ＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ ＰＡＲＫ ＯＳＡＫＡ ＴＴホールで行われた「新曲リリース感謝祭２０２５」に出演した。

約５年半ぶりとなる待望のニューシングル「人生泣き笑い」を６月１８日にリリースしたことを記念したイベント。会場は平日昼ながら約７００人の観客で埋め尽くされた。

オープニングで楽曲「人生これから」を歌唱後、軽妙なトークで会場を沸かせた上沼は「６月に新曲を出させていただきました。テイチクさんから『どうですか』と勧められて『人生泣き笑い』『大阪ラブレター』２曲を聞かせてもらったんです。とても良い曲で、『この曲なら歌いたい』と思えたんです」と制作の経緯を明かし、「大阪ラブレター」を披露。客席から大きな拍手が沸き起こった。

終盤に新曲「人生泣き笑い」を情感たっぷりに熱唱。その後は客席のファンとの記念撮影を行い、最後にアンコールとして楽曲「大阪ラプソディー」を披露。

最後に「今日は本当にありがとうございました。今日という一日は人生の宝物になりました。また皆さんに会える日を楽しみにしています」と感謝の気持ちを述べた。