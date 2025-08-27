2025年サービス貿易交易会9月10-14日開催、準備作業ほぼ完了―中国

国務院報道弁公室は8月27日午前、記者会見を開き、中国のサービス貿易の発展と2025年中国国際サービス貿易交易会（CIFTIS）の準備状況について説明しました。2025年サービス貿易交易会は9月10日から14日まで北京で開催されます。各種準備作業は現時点でほぼ完了しています。

今回のサービス貿易交易会は、良質なサービスの供給をより一層際立たせ、良質なサービスブランドを展示し、100余りの企業が190余りの新製品や新成果を初公開します。人工知能（AI）やグリーンイノベーションなどの分野におけるサービスのモデル事例を発表し、世界初の3Dプリント高分子抗疲労吸収性血管ステントやアップグレード版の全域インテリジェント磁気共鳴画像（MRI）システム、国内で初めて千ビット規模を突破した専門光量子コンピューターなどの成果を一堂に展示します。

今年のサービス貿易交易会には、70余りの国と国際機関が出展します。現時点で会場での出展を予定している約2000社には、世界企業番付「フォーチュン・グローバル500」にランキングされている企業と業界のリーディングカンパニーの約500社が含まれ、サービス貿易上位30カ国・地域のうち27をカバーしています。（提供/CRI）