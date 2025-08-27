INORANが9月24日にリリースするニューアルバム『ニライカナイ -Rerecorded-』より、リード曲「Determine」が先行配信。さらに、同曲のMVが公開された。

（関連：Tourbillon再始動 RYUICHI、INORAN、SUGIZO、J、真矢……LUNA SEAメンバーによる個々のバンド活動）

MVは、今作が初タッグとなる若手映像クリエイター Megumi Iritaniを監督に迎え、最新のモーショングラフィックスを駆使した作品に。“過去に縛られた自分を解き放ち、未来へ歩みを進めていく”というイメージを、オリジナル版「Determine」のMVとのつながりも想起させるケーブルや、象徴的なシチュエーションで表現し、様々なエフェクトを駆使している。

楽曲が持つ力強さと疾走感はそのままに、最新のデジタル技術を融合させることによって、革新的な映像作品へと昇華。オリジナルバージョンから18年の時を経て、進化を遂げた「Determine」を感じることができる。

なおINORANは、2007年に行われた『TOUR 2007 Determine』を再現するリバイブツアー『INORAN TOUR Determine 2025』を9月27日の渋谷CLUB QUATTRO公演を皮切りに、全国10カ所11公演にて開催。現在、各プレイガイドにてチケット先行予約受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）