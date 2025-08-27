¡¡¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯¤ØÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÉô¤Î3Ç¯¡¦»³²¼æÆÂçÁª¼ê¤¬8·î27Æü¡¢Êì¹»¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°¹â¹»¤«¤é¤Ï4¿ÍÌÜ¤ÎJ¥êー¥¬ー¤Ç¤¹¡£

»³²¼æÆÂçÁª¼ê¡§
¡ÖÌ¾¸Å²°¹â¹»¤«¤é¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Î¥Ã¥¯¤Ë²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢»³²¼æÆÂç¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×

¡¡¸½ºßJ2¼ó°Ì¤Ç¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¡¢½é¤ÎJ1¾º³Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»³²¼æÆÂçÁª¼ê¡£

¡¡ÃæÀî¶è°é¤Á¤Ç¡¢¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¿ÈÄ¹¤¬°ìµ¤¤Ë20¥»¥ó¥Á¿­¤Ó¤¿¤È¤¤¤¤¡¢50¥áー¥È¥ë5ÉÃ84¤È¤¤¤¦¥¹¥Ôー¥É¤È¥Ñ¥ïー¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£ー¥ë¥Àー¤Ç¤¹¡£

»³²¼æÆÂçÁª¼ê¡§
¡ÖÉé¤±¤º·ù¤¤¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤À¤ÈìÅÍß¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È·ë²Ì¤Ï»Ä¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾­Íè¤ÎÌ´¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£°¦ÃÎ¤òÎ¥¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×