◇プロ野球セ・リーグ DeNA-阪神(27日、横浜スタジアム)

自身初の先発マウンドへ上がった阪神の早川太貴投手。3回まで順調な立ち上がりを見せています。

早川投手は北海道・北広島市役所職員出身と、異色の経歴の持ち主。23年にドラフト落ちを経験すると、24年にウエスタン・リーグのくふうハヤテに入団。そこでの活躍が認められ、同年に育成ドラフト3位で阪神に入団しました。迎えた今季は2軍戦で好投を連発し、7月13日に念願の支配下登録。同16日に中継ぎで1軍デビューを果たしました。

迎えたこの日は、育成出身選手として球団初となる先発マウンドに上がると、初回を三者凡退に切って取ります。2回にはDeNA先頭のオースティン選手に左中間方向へ痛烈な打球を打たれ、ヒットを許したかと思われましたが、ショート熊谷敬宥選手がジャンピングキャッチ。守備にも助けられ、そのまま3人で抑えます。

3回には、1アウトから石上泰輝選手に初めてフォアボールを与えます。その後送りバントと2度目のフォアボールで2アウト1、2塁とピンチを迎えます。それでも、ここで打席に入った直近5試合で打率.444の桑原将志選手をライトフライに打ち取り得点を許しませんでした。

早川投手は3回まで50球を投げ、被安打0、与四球2、無失点のピッチングを見せています。