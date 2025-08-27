YouTuberのふくれなが8月、自身のチャンネルを更新。“激盛れ“なメイクをする様子を公開した。

【写真】こだわりのメイク術がすごい！ 視聴者を「ほんとに可愛い」と唸らせた劇的ビフォー・アフター

ふくれなはすっぴんの状態からメイクで大変貌を遂げる「詐欺メイク」で人気を博している、登録者数182万人のYouTuberだ（2025年8月現在）。現在はコスメブランド「CipiCipi（シピシピ）」のプロデュースも手がけ、動画クリエイターの枠を超え活躍している。

今回は、最新のメイクについて紹介していくようだ。まずはパックをして、顔の赤みを引かせていく。続いてカラコンを装着していくのだが、自分のパーソナルカラーに合った目の色にすると、「メイクと合いやすい」と解説した。次に下地を塗っていく。ふくれなは「トーンアップに重きを置いている」と最近のメイクについて紹介し、肌を綺麗にすると「クオリティ変わります」と違いを感じているようだ。

ファンデーションを塗って、アイシャドウへ。薄い色を先に塗っておくことで、「メイクが上手く見える」というコツも紹介した。涙袋も色を塗っていき、アイラインの補助線を引いていく。補助線を引くことで目元が「盛れる」ようで、自然とアイラインを長く見せられると解説した。最後にチーク、ノーズシャドウ、リップを塗って完成となった。

今回の動画に視聴者からは「めちゃくちゃ参考になります」「勉強になる」「ほんとに可愛い」といった声が集まった。

（向原康太）