¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤ÎÊÆÅÂÆ²Æþ¤ê½Ë¤¦¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢µÇ°T¥·¥ã¥Ä¤ÇÎý½¬
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï27Æü¡¢OB¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤¬¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ç½é¤á¤ÆÊÆ¹ñÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ò½Ë¤¤¡¢Áª¼ê¤é¤¬µÇ°T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ»î¹çÁ°Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿ùËÜ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«°ì½ï¤ËÎý½¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µå¾ì¤Ë¤ÏµÇ°¥Ü¡¼¥É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦ÆàÎÉ¸©¤Î¾¾ÅÄÍÛ¿Î¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ë»Ñ¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤È½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£