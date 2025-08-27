全国的にクマによる被害が後を絶たない中、国はこの秋から緊急を要する場合、市街地でも銃を使ってクマを駆除できるよう法改正を行いました。

この新たな緊急銃猟に対応するための訓練が27日、石川県小松市で行われました。

出没が相次ぐツキノワグマですが、6月には能美市の小学校近くの住宅街でも連日、目撃情報が寄せられました。2025年に入ってから8月20日までの県内でのクマの目撃情報は196件。

今シーズンは、クマのエサとなるブナの実が凶作になるとして、県はツキノワグマ出没注意情報を出し、いっそうの注意を呼び掛けています。

全国で市街地への出没が後を絶たないことから、国は9月から市街地でも銃を使ってクマを駆除できる「緊急銃猟」を導入することになりました。

現在、クマを銃捕獲する際には警察官が猟友会などに発砲命令を出すことになっていますが、法改正により9月からは市町村長の判断でハンターに駆除を委託できるようになります。

これからは市町が主体的に「クマ対策」を ノウハウの蓄積などが課題

市街地での猟銃の使用に対応できるよう、市町の職員や警察・消防などおよそ90人が参加して訓練が行われました。

市街地での猟銃の使用には、人々の安全を確保するため、周囲を事前に通行止めにする必要があります。

渡邉百音キャスター「たった今、責任者に住民の安全の確保ができたと情報が入ったため、捕獲者が銃を構えて捕獲の準備に入っています」

環境省は、緊急銃猟に向けてのガイドラインを作りました。今後は、銃猟を判断する市町村への周知を徹底することが課題です。

小松市役所農業水産課・埴田大助さん「これまで住民避難とか交通規制は、基本的に警察が軸になってやっていたただいた。今後は市が主体となってやっていくということで、職員の招集配置等も再度検討していく必要があると思っている」

石川県生活環境部自然環境課・能登守課長「これから秋ということでクマの出没が懸念される。やはり住民の方においては生ごみを放置しない、なっている柿や栗の除去をしっかりしてほしい」

訓練では、市町のリーダーが主体となって指示を出していたことで非常にスムーズに安全確保、人の配置や警察との連携が実現していました。

もし建物にクマが侵入して緊急銃猟することになり、万が一建物を傷つけてしまった場合も、今回は補償制度が設けられています。ただ、市町が民間の保険会社と契約するなど、これまで警察官の判断だったものが、市町に移るということで、担当者がいかにノウハウを持ち、活用してくのかがより一層重要になりそうです。