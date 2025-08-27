記録的な大雨や台風で浸水被害に遭われた方の中には、アルバムが濡れてしまい途方に暮れたという人も多いかもしれません。濡れた写真をきれいに洗って画像を残すという活動をボランティアで行う団体がいます。



大雨や台風で浸水して濡れてしまったアルバムや写真を捨てていませんか？ちょっと待ってください！



「濡れた写真は捨てないで…」そう呼びかけるのは、水害で被災した写真の洗浄を行う熊本県のボランティア団体「あらいぐま人吉」の長山 公紀さんです。





（あらいぐま人吉・長山 公紀さん）「写真は、水に浸かって濡れたままにしていると、バクテリアが繁殖して、周りからインクが流れてしまう。画像がなくなっていく。なくなってしまった画像は元に戻らない。泥水に浸かって、泥がたくさんついている。そういうものを、きれいに洗い落として衛生的な状態をよくしてお返しする」「あらいぐま人吉」は、熊本豪雨の翌年、2021年7月に「被災地に行かずともできるボランティアはないか？」と考え立ち上げられました。浸水被害で汚れた写真をきれいに洗浄することで写真に残った画像が見えてくるそうです。これまで約210件の依頼を受け12万枚の写真を無償で洗浄してきました。（あらいぐま人吉・長山 公紀さん）「一番大切なのは、濡れた状態を長く置かないということなんです。早い人は濡れた日や翌日に乾かす。そうすることで画像はほぼ8割から9割残すことができる。とにかく乾かすことが大事です」濡れたアルバムは、風通しの良い状態で乾かすことが大切です。25年前に濡れた写真もしっかり乾燥させていたおかげで画像が残っていたというケースもあるそうです。詳しくは「あらいぐま人吉」の長山さんまでお問合せ下さい。【あらいぐま人吉・長山公紀さん】（携帯）090-7388-9445 （メールアドレス）arajin2021@gmail.com