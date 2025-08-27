　27日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比80円安の4万2420円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2520.27円に対しては100.27円安。出来高は1022枚となっている。

　TOPIX先物期近は3061ポイントと前日比7ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.74ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42420　　　　　 -80　　　　1022
日経225mini 　　　　　　 42420　　　　　 -80　　　 25031
TOPIX先物 　　　　　　　　3061　　　　　　-7　　　　2640
JPX日経400先物　　　　　 27485　　　　　 -40　　　　 200
グロース指数先物　　　　　 775　　　　　　-2　　　　 122
東証REIT指数先物　　売買不成立

