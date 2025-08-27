日経225先物：27日19時＝80円安、4万2420円
27日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比80円安の4万2420円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2520.27円に対しては100.27円安。出来高は1022枚となっている。
TOPIX先物期近は3061ポイントと前日比7ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.74ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42420 -80 1022
日経225mini 42420 -80 25031
TOPIX先物 3061 -7 2640
JPX日経400先物 27485 -40 200
グロース指数先物 775 -2 122
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
