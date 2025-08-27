É×¤Ë¡ÖÄ«9»þ¤Þ¤Çµ¢Âð¤¹¤ë¤Ê¡×¡¡Ãæ°æ¤ê¤«ÆÈÆÃ¤¹¤®¤ë¡È²ÈÄíÆâ¥ë¡¼¥ë¡É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªMC¿Ø¤âº¤ÏÇ
¡¡ABEMA¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season4¡Ù#9¤¬26ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£#9¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¸µNGT48¤ÎÃæ°æ¤ê¤«¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ªMC¿Ø¤â¤è¤¯ÃÎ¤ëÃæ°æ¤ÎÉ×¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÉ×¤Ë¡Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¸·¤·¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¿¹ÅÄ¤¬¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢Ãæ°æ¤Ï±Ô¤¤´ã¸÷¤ËÉ½¾ð¤ò°ìÊÑ¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡ÖÎ¢¤Ç°¸ý¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈµÍ¤á´ó¤Ã¤¿Ãæ°æ¤Ë¡¢¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö²¶¤ÏÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É...¡×¤È¹²¤Æ¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°û¤ß²ñ¤Ë½÷À¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ö¡ÊÀÊ¤ò¡ËÃ¯¤«1¿Í¶´¤á¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ãæ°æ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö21»þ¡Á23»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÄ«9»þ¤Þ¤Çµ¢Âð¤¹¤ë¤Ê¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Ê²ÈÄíÆâ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¹ðÇò¡£¡ÖµÕ¤Ë¥é¥Ã¥¡¼¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¾ò·ï¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÃËÀ¿Ø¤òÃæ°æ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼õ¤±Î®¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season4¡Ù#9¤Ï1½µ´Ö¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
