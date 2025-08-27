ゼンデイヤ、トム・ホランドとの「普通のデート」について明かす
『スパイダーマン』での共演をきっかけに、交恋人同士に発展したトム・ホランドとゼンデイヤ。ゼンデイヤが珍しく、トムとの「普通のデート」について明かした。
【写真】もしかして？ 左手薬指にダイヤのリングを纏ってGG賞授賞式に出席したゼンデイヤ
トムとゼンデイヤは、この度新たに、クリストファー・ノーラン監督の新作『オデュッセイア』で共演している。Sunday Mailによると、彼女は撮影のために訪れたスコットランドでは、トムと「普通に」過ごせたことが、最も楽しかったそうだ。
「インヴァネスが本当に良かった。美しい街だった。もちろん、仕事のために訪れたのだけど、撮影の合間に少し休憩もあった。地元の人たちは皆フレンドリーで、私達も普通に過ごすことが出来た」と振り返っている。
なお 2017年に『スパイダーマン：ホームカミング』の撮影で知り合ったトムとゼンデイヤは、2021年にキスしているところをキャッチされ、関係が発覚した。以来、関係をオープンに語ってはいないが、昨年10月にトムがノンアルコールブランド「ベロ」をローンチした際は、イベントに揃って登場。昨年末に婚約したと伝えられている。
2人はスコットランド滞在中、仲良く散歩する姿をキャッチされていた。ゼンデイヤは、地元のジェラートショップでアイスクリームを購入。店員とセルフィーに応じたようで、ジェラートショップのFacebookにてシェアされている。
