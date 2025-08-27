中村仁美45歳、13歳長男とテニスのダブルス出場 ミス連発も息子の反応に歓喜
お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹の妻でフリーアナウンサー・中村仁美が、27日に自身のインスタグラムを更新し、現在13歳の長男とテニスのダブルスの試合に出場したことを明かした。
【写真】中村仁美、うれしそう！ 中2長男と2ショット
中村は2011年に大竹と結婚、息子を2012年3月、2015年9月、2019年6月に出産している3児の母。
今月上旬、息子とミックスダブルスに出場したことをうれしそうに報告していた中村はこの日は、「前回の出場に味をしめた母達 夏休み最後の思い出に（←母達の） 大人のミックスダブルスに息子達と再度参加してきました〜」と再び2人でダブルスを戦ったことを明かしている。
ところが、中村は試合でミスを連発してしまったそうで「終始ご立腹の息子くん」「ああ これが長男と出る最後のミックスダブルスだわ」と覚悟したというが、試合後にランチをした関係者らと解散した後に息子に確認したところ、「まあ、いいけど」と今後もダブルスを組んでくれることを承諾してもらったそうで「やったあ！！！」とうれしさを爆発している。
コメント欄には「息子とテニスできるなんて、うらやま」「仁美さん可愛い」「ステキな思い出ですね」といったコメントが寄せられていた。
引用：「中村仁美」インスタグラム（@nakamura_hitomi_official）
【写真】中村仁美、うれしそう！ 中2長男と2ショット
中村は2011年に大竹と結婚、息子を2012年3月、2015年9月、2019年6月に出産している3児の母。
今月上旬、息子とミックスダブルスに出場したことをうれしそうに報告していた中村はこの日は、「前回の出場に味をしめた母達 夏休み最後の思い出に（←母達の） 大人のミックスダブルスに息子達と再度参加してきました〜」と再び2人でダブルスを戦ったことを明かしている。
コメント欄には「息子とテニスできるなんて、うらやま」「仁美さん可愛い」「ステキな思い出ですね」といったコメントが寄せられていた。
引用：「中村仁美」インスタグラム（@nakamura_hitomi_official）