ハナコ・菊田竜大、人気ドラマ出演で役者の才能を発揮「めっちゃ演技良かったです！」
お笑いトリオ「ハナコ」のインスタグラムが、27日までに更新。メンバーの菊田竜大が、『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（フジテレビ系／毎週火曜21時）にゲスト出演したことを明かした。
【写真】メガネオフでイケメンなハナコ・菊田竜大のふん装ショット（2枚）
本作は、日本ではまだ制度としての確立も曖昧な“おとり捜査”に真正面から挑む、警視庁内の異端チーム・通称“スティンガース”の活躍を描く、完全オリジナルの“爽快コンゲーム（だまし合い）エンターテインメント”。主人公のキレッキレでチャーミングな捜査官・二階堂民子を森川葵が演じる。
菊田は6話に人質立てこもり事件の犯人役として出演。インスタグラムには「菊田が、フジテレビ系ドラマ『スティンガース』に犯人役で出演いたしました！ 芸人人生で最も声を張り上げた菊田の熱演、いかがでしたでしょうか」のコメントともに、ドラマのシーンなどがアップされている。
犯人役を見事に演じた彼の演技力を見たファンからは「すごい！」「めっちゃ演技良かったです！」など、称賛のコメントが寄せられていた。
引用：「ハナコ」インスタグラム（＠hanaco_official）
