¾®ÃÓ¿å²»¡Ö¾®Àâ¤Ï¤¿¤À¤ÎÊ¸»ú¤ÎÍåÎó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¿Í¤Î±Ä¤ß¤ò½ñ¤¯¤â¤Î¡×

¡ÖÊì¤ÈÌ¼¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë»Ò¤ò»ý¤Æ¤ë¡¢»ý¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤á¤°¤ë½÷À¤Î¶ì¤·¤ß¤ò½ñ¤¯¾å¤Ç¤É¤ì¤À¤±¿¿¤ËÇ÷¤ì¤ë¤«¤ÏËÜÅö¤Ë¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇ¯Âå¤Ç¡¢Ëö´ü¤¬¤ó¤Ç»à¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë½÷À¤Î¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤â¤Ã¤È¤â±ó¤¤Â°À¤Î¿Í¤Î¿´¾ð¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ¤Î5Ç¯Ê¬¤ÎÃßÀÑ¤ò¹þ¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¬¤ó¤ÇÍ¾Ì¿5¤«·î¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë74ºÐ¤Î¿·ÅÄÅß¹á¡£¼ÓÆî¤Ï10Ç¯¤âÁ°¤ËÀÂ¤Ã¤¿É×¤ÎÏ¢¤ì»Ò¤À¤¬¡¢Ì¼¤Î¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÍê¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÔµÏ¿¡Õ¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤Î¤ò¾µÂú¤¹¤ë¡£¡ÔµÏ¿¡Õ¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¤òÆ°²è»£±Æ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËËÜ¿Í¤Î»Ñ¤òºÆ¹½ÃÛ¡¢¤¤¤º¤ì²ñÏÃ¤·¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦AI¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¤½¤Îµ»½Ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆ£Ìî¤¬½àÈ÷¤·¤¿¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤ËÅß¹á¤Î±üÄì¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬°Õ¼±¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÖAI¤Çºî¤é¤ì¤¿Áü¤¬¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤À¤È»×¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Àè¤Ë¡¢Ã¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿¿¼ÂÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é²¿¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤À¤¬¡¢Æ£Ìî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Åß¹á¼«¿È¤¬¼«Ê¬¤Î¥ê¥¢¥ë¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÌÂ¤¤¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¤¤¿Âç¤¤Ê¸å²ù¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤È¼«Ê¬¤Îµ²±¤È¤Î³ÊÆ®¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿Àè¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤È¡£¿¿¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëµ²±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿¿¼Â¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³¬ÁØ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢µ²±¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿¿¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ê²¿¤«¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿´üÂÔ¤È¤¤¤¦¤«¡¢´¶³Ð¤Ï°ÊÁ°¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÓÆî¤¬¸ý²Ð¤òÀÚ¤ë¡¢Íò¤ÎÌë¤ËÉã¿Æ¤ÎÉô²°¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤¿µ²±¤«¤éÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ïµ²±¤ÎÊ¬´ô¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¾ÝÄ§¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Í½´ü¤»¤º½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤¹¡×
¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤«¤é¡¢¿ÈÂÎÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁ¡ºÙ¤Ç¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤ÊÉÁ¼ÌÎÏ¤Ï°µ´¬¡£
¡ÖÂ©¶ì¤·¤µ¤ä¶ÚÆù¤ÎÉé²Ù¤Ê¤É¤òÉÁ¤¯¤È¤¤Ë¥³¥Þ³ä¤ê¤òÁý¤ä¤·¤Æ¼¹Ù¹¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾®Àâ¤Ï¤¿¤À¤ÎÊ¸»ú¤ÎÍåÎó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¿Í¤Î±Ä¤ß¤ò½ñ¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨²Í¶õ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ì¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÌ¿¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Ë¿®¤¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¾®ÃÓ¿å²»
¤³¤¤¤±¡¦¤ß¤º¤Í¡¡1991Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£2020Ç¯¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡×¤Ç¿·Ä¬¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2023Ç¯¡ØÂ©¡Ù´©¹Ô¡£¡Ø¤¢¤Î¤³¤í¤ÎËÍ¤Ï¡Ù¤Ç²Ï¹çÈ»ÍºÊª¸ì¾Þ¡£ËÜºî¤¬ËÜÇ¯ÅÙ¤Î»°Åç¾Þ¸õÊä¤Ë¡£
Information¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¾¡Ù
±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¡ÒÁÄÉã¡Ó¤Ï»à¤ó¤ÀÇÐÍ¥¤Î»Ð¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò»î¤ß¤ë¡£±Ç²è¤ò¼êÅÁ¤¦¡ÒËÍ¡Ó¤¬¸«¤Ä¤á¤ë¡¢°ä¤µ¤ì¤¿¼Ô¤Î½ÉÂê¡ÖÆóÅÙÌÜ¤Î³¤¡×¤òÊ»Ï¿¡£¿·Ä¬¼Ò¡¡2145±ß
¼Ì¿¿¡¦¾®³Þ¸¶¿¿µª¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢Ê¸¡¦»°±ºÅ·¼Ó»Ò
anan 2460¹æ¡Ê2025Ç¯8·î27ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê