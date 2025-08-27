¡Ú8·î28Æü ¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¡ÛÁ´¹ñÅª¤ËÀ²¤ì¤ë¤â¤Î¤ÎÀ¾ÆüËÜ¡ÁÅì³¤¤Ï¤Ë¤ï¤«±«Ž¥Íë±«¤ËÃí°Õ¡¡´ØÅì¤«¤éËÌ¤Ï¤¤ç¤¦¤è¤êµ¤²¹Äã¤¯
¿åÍËÆü¤âÅìµþ¤Ï35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¡¢10ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚÍËÆü¤Ï´ØÅì¤«¤éËÌ¤ÎÃÏ°è¤Ç¿åÍËÆü¤è¤êµ¤²¹¤ÎÄã¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶å½£¤«¤éÅì³¤¤Ë¤«¤±¤Æ35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿åÍËÆü¤ÏÅìµþ¤Ç¸áÁ°Ãæ¤«¤é35¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¡¢²áµîºÇÄ¹¤Î10ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤ÎÌÔ½ëÆü¤ÎÆü¿ô¤Ï23Æü¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯´Ö¤ÎÌÔ½ëÆü¤ÎÆü¿ô¤âºÇÂ¿µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚÍËÆü¤Ï´ØÅì¤«¤éËÌ¤ÎÃÏ°è¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬¿åÍËÆü¤è¤êÄã¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¡¢»¥ËÚ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤â32¡îÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤ÇÅì³¤¤«¤é¶å½£¤Ï35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢°ú¤Â³¤ËüÁ´¤Ê½ë¤µÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£ÌÚÍËÆü¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
»¥ËÚ¡¡¡§26¡î¡¡¶üÏ©¡§26¡î
ÀÄ¿¹¡¡¡§30¡î¡¡À¹²¬¡§31¡î
ÀçÂæ¡¡¡§30¡î¡¡¿·³ã¡§31¡î
Ä¹Ìî¡¡¡§34¡î¡¡¶âÂô¡§33¡î
Ì¾¸Å²°¡§37¡î¡¡Åìµþ¡§32¡î
Âçºå¡¡¡§36¡î¡¡²¬»³¡§34¡î
¹Åç¡¡¡§33¡î¡¡¾¾¹¾¡§32¡î
¹âÃÎ¡¡¡§33¡î¡¡Ê¡²¬¡§34¡î
¼¯»ùÅç¡§34¡î¡¡ÆáÇÆ¡§33¡î
¤Þ¤¿¡¢¿åÍËÆü¤ÏÁ°ÀþÄÌ²á¤Î±Æ¶Á¤Ç·ã¤·¤¤Íë±«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÍËÆü¤ÏÁ°Àþ¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¡¢²Æì¤È¶å½£¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤Ë¶á¤¤´ØÅì¤ÏÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤ä¤ä±À¤¬¹¤¬¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆüÃæ¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¸á¸å¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤«¤éÅì³¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÅ·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£24»þ´ÖÍ½ÁÛ±«ÎÌ¡Ê27Æü18»þ¤«¤é28Æü18»þ¤Þ¤Ç¡¦Â¿¤¤½ê¡Ë
´ØÅì¹Ã¿®¡§90¥ß¥ê
¶áµ¦¡¡¡¡¡§80¥ß¥ê