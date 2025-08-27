「丈が合うパンツがない、、」→【ハニーズ】の「セルフカットパンツ」で解決！

なかなか自分に合う丈のパンツが見つからない……。そんな悩みを抱える人に注目してほしいのが【ハニーズ】の「セルフカットパンツ」。自分の身長や好みに合わせてカットできるので、裾直しを頼まなくても理想の丈感が叶いそうです。そのうえ、手に取りやすい価格なのも嬉しいポイント。今回は、そんなぴったり丈が手に入るパンツをご紹介します。

通勤にも休日にもOKな美シルエットパンツ

【ハニーズ】「セルフカットフレアパンツ」\2,280（税込）

フレアシルエットのセルフカットパンツ。自分に合った丈で裾から最大15cmまでカットできるので、低身長さんも気軽に取り入れやすそうです。広がりすぎないフレアシルエットが上品で、きれいめな通勤コーデにもぴったり。ストレッチ性のあるリブ素材なので程よくリラックス感もあり、休日コーデにも活躍してくれそうです。

上品パンツできれいめ派のリラックススタイル

セルフカットできるフレアパンツに、裾が少し広がるデザインのTシャツを合わせたカジュアルスタイル。シンプルで動きやすく、きれいめ派の休日にもおすすめのコーデです。Tシャツとパンツの定番スタイルも、フレアシルエットで上品な印象に。おうちでのリラックスコーデや、ちょっとそこまでの外出にもぴったりの、程よく力の抜けたスタイルです。

着回しやすい頼れるストレートシルエット

【ハニーズ】「セルフカットパンツ」\2,680（税込）

程よくワイドなストレートシルエットが魅力のパンツ。気になる脚のラインを自然にカバーしてくれそうなデザインです。こちらも裾から15cmまでセルフカットOK。ベーシックから差し色まで揃ったカラーバリエーションで、つい色違いで欲しくなりそう。トップスや小物次第で、きれいめにもカジュアルにも使えるので持っておくと重宝するはず。

ヒールにもぴったり丈に調整してきれい見え

新色ブラウンのパンツを使った、旬を感じるコーデ。秋冬のトップスを合わせて、季節感も先取りできそうなスタイルです。ストンと落ちるストレートシルエットで、リラックス感がありつつ上品さもキープ。セルフカットできるので、ヒールをはいてきれいに見えるちょうどいい丈感に調整できます。オンオフ問わず活躍してくれそうな、頼れる存在です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N