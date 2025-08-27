小倉優子「むくみに良いと聞いて」コンビニで買えるドリンク2品「とっても美味しかった」

暑い日が続く夏は、室内の冷房による冷えや運動不足、熱中症対策のための塩分補給などによって、むくみが起きやすい季節とも言われています。小倉優子さんが、むくみ軽減効果に期待できる、コンビニで購入可能なドリンクの組み合わせを紹介してくれました♪

小倉さんが、自身のInstagramにて、「むくみに良いと聞いて、お仕事の日に試してみました！」と教えてくれたのはこちらの2商品！

■キレートレモン MUKUMI

画像出典：小倉優子オフィシャルInstagramより

ポッカサッポロ / キレートレモン MUKUMI （公式サイトへ）

画面右に写っているこちらの商品は、みなさんお馴染みの「キレートレモン」から、顔のむくみ感を軽減してくれるというもの。

一時的に自覚する顔のむくみ感を軽減する機能があることが報告されているレモン由来モノグルコシルヘスペリジンという成分が含まれいることが特徴です。

また、身体の中でコラーゲンを作る際に必要なビタミンCも豊富に含まれており、貧血予防や美肌効果などにも期待ができます♪

■セブンイレブンのスムージー

合わせて紹介してくれたのは画面左に写っている商品。正式名称までは明記されていませんが、セブンイレブンのグリーンスムージーのようですね。

セブン-イレブン / グリーンスムージー 税込300円 （公式サイトへ）

一部店舗で販売中のこのスムージーには、ケールやパイナップル、ブロッコリーといった食材が使用されています。

これらの食材は、体内の水分バランスを調整し、過剰なナトリウム(塩分)を体外に排出することを促す働きがあり、むくみの軽減に効果的とされる栄養素・カリウムを豊富に含んでいます。

そのため、先に紹介した商品と組み合わせることで、さらなるむくみ軽減効果に期待できそうですね♪

小倉さんは「飲みやすくて、とっても美味しかったです」と、味の感想についてもコメントしていました。

熱中症予防として水分をしっかりと補給しつつ、むくみの軽減にも期待できるドリンクの組み合わせ♪ぜひ試してみてはいかがでしょうか？

