¡ÖÄ¹½÷¤¬Àî¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¡×3ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬Àî¤ËÎ®¤µ¤ì°ì»þ°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Ë¡¡Êì¿Æ¤¬Êú¤¤«¤«¤¨¤Æ´ä¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¡¡ÆÊÌÚŽ¥Æá¿Ü±ö¸¶
¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¤ÎÀî¤Ç3ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬Î®¤µ¤ì¡¢°ì»þ°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µß½õ¤·¤¿·Ù»¡´±¤Î½èÃÖ¤Ç°Õ¼±¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÄ¹½÷¤¬Àî¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¡×3ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬Àî¤ËÎ®¤µ¤ì°ì»þ°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Ë¡¡Êì¿Æ¤¬Êú¤¤«¤«¤¨¤Æ´ä¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¡¡ÆÊÌÚŽ¥Æá¿Ü±ö¸¶
¤¤ç¤¦¸áÁ°10»þÁ°¡¢ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¤ÎÆá²ÑÀî¤Ç¡¢¡Ö3ºÐ¤ÎÌ¼¤¬Àî¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Àî¤ÇÅ®¤ì¤¿3ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤òÊì¿Æ¤¬Êú¤¤«¤«¤¨¤Æ´ä¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡´±¤Ï2¿Í¤òµß½õ¡£¤½¤ÎºÝ¡¢½÷¤Î»Ò¤Î°Õ¼±¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ù»¡´±¤Î¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ç¿å¤òÅÇ¤½Ð¤·¡¢°Õ¼±¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷¤Î»Ò¤Ï²ÈÂ²5¿Í¤ÇÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Åö»þ¡¢Àî¤ÎÎ®¤ì¤ÏÂ®¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
