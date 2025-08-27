高低差の激しいタイトなコース

英国には評価が高く、設備の整ったサーキットが数多く存在するが、ノックヒルは独特の存在感を発揮している。

スコットランドで唯一のFIA公認サーキットであり、狭く複雑で、勾配の激しいコーナーの連続で知られるノックヒルは、BTCC（英国ツーリングカー選手権）の舞台にもなっている。今年は8月16〜17日にBTCC第7戦が開催された。



スコットランドのノックヒル・サーキットは起伏に富んだ地形が特徴的だ。

筆者（英国人）はノックヒルを、英国のラグナ・セカと呼んでいる。コーナーの1つ、ダフス・ディップ（Duffus Dip）は、ラグナ・セカのコークスクリューに似た急な下り勾配を特徴としている。

初めてこのサーキットを走る人は、不安とともにスタートし、勝利を左右する急勾配の縁石とタイトなコーナーを攻略しなければならない。

現在の姿に至るまでには長い時間がかかった。1970年代初頭、トム・キナードという羊飼いがレース用サーキットの壮大なビジョンを抱き、自前のショベルカーで建設にとりかかった。彼は、ニュルブルクリンクやスパ・フランコルシャンに匹敵するスコットランド独自のサーキットを、やや小規模ながら作り上げた。

古い農道と1950年代初頭に廃線となった鉱山鉄道の線路を再利用し、1974年までに、最大約60mの高低差を持つ、起伏に富んだアスファルトのコースが完成した。

最初のレースは1975年に開催され、エディンバラとグラスゴーを含む広大な集客エリアのおかげで、収益面でも成功を収めた。1992年にBTCCカレンダーに正式採用された頃には、ノックヒルは英国で最も有名なサーキットの1つになっていた。

筆者は父と共に、ノックヒルでBTCCのレースを観戦しながら育った。限界までクルマを操るドライバーの技術に感嘆し、そして、誰でも自分のクルマでサーキットを走れるのだと学んだ。新しいBMW M5でも、古びたルノー・クリオでも。

また、左足ブレーキやヒール・アンド・トゥなど、サーキット走行のテクニックを初めて体験したのもここだった。

それまで筆者が乗った最も速いクルマはディーゼルエンジンのBMW 1シリーズだったのに、ホンダ・シビック・タイプRやシングルシーターのレーシングカーを運転することができた。忘れられない思い出だ。

しかし、ノックヒルで特に印象的なのは、その全く飾らない、地に足の着いた実直さだ。油まみれのピットレーンはいつでも一般公開されており、コース点検・清掃用の車両はフォード・トランジットの荷台に布を付けただけのものだ。整備には古い三菱のピックアップトラックも使われている。とても素朴な飲食店が2軒あり、一年中冷たい風が吹き抜け、パブリックデーにはドライバー同士の仲間意識が素晴らしい雰囲気を作り出している。

昨年、筆者はBTCCのドライバー全員に、お気に入りのサーキットを尋ねた。有名なシルバーストーンやブランズハッチを除くと、半数以上が、この気骨ある湿ったスコットランドのサーキットを選んだ。これは非常に意味深いことだ。