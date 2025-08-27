Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ ¾Ð´é¤Î³¤¿åÍá3¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡ÊÅ²¼¤´¼«¿È¤Ç»£¤é¤ì¤¿µû¤Î¼Ì¿¿¤â¡¡µÜÆâÄ£
µÜÆâÄ£¤Ï¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬³¤¿åÍá¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£·î¾å½Ü¡¢¤´°ì²È¤¬ÀÅ²¬¸©²¼ÅÄ»Ô¤Î¡Ö¿Üºê¸æÍÑÅ¡¡×¤ÇÀÅÍÜ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¸æÍÑÅ¡¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ó¡¼¥Á¤Ç¡¢È±¤òÇ¨¤é¤·¤¿Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¥é¥Ã¥·¥å¥¬¡¼¥É¤òÃå¤Æ¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢Î¾ÊÅ²¼¤¬³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÅ¸Ë¾Âæ¤Ç¼Ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°Ãæ¡¢ÊÅ²¼¤´¼«¿È¤ÇËÉ¿å¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤Æ»£¤é¤ì¤¿µû¤Î¼Ì¿¿¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÚºßÃæ¤Ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿³¤¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Üºê¸æÍÑÅ¡¡×¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¤´°ì²È¤Ç³¤¿åÍá¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎË¬Ìä¤Ï2019Ç¯°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£