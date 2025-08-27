橋本環奈、役者人生の転機となった作品とは？「本当に新鮮」「すごくやりやすくなった」

8月27日、日本テレビ系『ZIP！』に、橋本環奈がVTR出演。役者人生の転機になった作品について語った。

俳優デビュー15周年を迎える橋本は、自身の転機になった作品について、「私の中ですごく新しい学び、発見が多かったのは、舞台の『千と千尋の神隠し』ですね」と明かした。

続けて、初の舞台出演となった同作について、「やっぱり映像作品しかやってこなくて、映画とかドラマとか。すごく難しいこともたくさんあったけど、舞台が全然違くて」「全部が見られてるし、映ってないところもないし、お客さんの反応で自分がノッてくかっていうのも、すごく顕著にわかるし。本当に新鮮だった」と回想。

さらに、「私個人で111回くらいやったのかな、たぶん」と出演した公演数にも言及すると、「正直飽きたりとかするのかなと思ってたんだけど、100回やっても同じことができないって、なかなか面白いなっていう」「（何回やっても）こういうお芝居の仕方あるんだって思うことがあって」と話し、「『千と千尋』を初演で終えてからの映像作品っていうのは、なんかすごくやりやすくなったというか。役の掴みやすさみたいなものが、昔より変わったかなって」と、自身の変化についても明かしていた。