第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが自身のブログで、長女の百華さんと2人で食べる食事作りについて「4人分」と題して投稿しました。

【写真を見る】【花田虎上】 「作りすぎたぁ」娘の百華さんと親子の2人分の食事作りを投稿「食べることもトレーニング」





「桃果が今日から新学期が始まったので百華と2人です」として、花田さんが投稿したのは、娘の百華さんと親子2人分の食事を作る画像と動画。









「目玉焼き 作りすぎたぁ」と綴った画像には、娘の百華さんとの親子2人分なのに、フライパンで焼いているのは4つの卵。









さらに、「帆立はバター焼き てんこ盛り」と綴った動画には、親子2人分とは思えない量のホタテを焼く様子が映っています。











花田さんは、「この量は4人分だったかなぁ」としながらも、「4人分を2人で食べるぞ！」と娘の百華と食卓で食べる画像も投稿。それでも、さすがにこの量は、娘の百華さんには多すぎたようで、「百華は美味しいと言って食べ始めましたが 最後の1個の帆立が入らないから勘弁して欲しいそうです」と綴っています。







そして花田さんは「食べることもトレーニング」とブログを締めくくりました。



